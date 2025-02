Dreame H15 Pro, con l'offerta Amazon è già al minimo storico

Fonte foto: Dreame

Il Dreame H15 Pro è un aspirapolvere e lavapavimenti smart di ultima generazione, uno dei prodotti più recenti del catalogo di Dreame che si distingue per le prestazioni elevate e una serie di tecnologie innovative che rendono ancora più smart la pulizia della propria abitazione.

Si tratta, insomma, dell’opzione ideale per chi deve comprare un device che unisce le caratteristiche di un aspirapolvere e di una lavapavimenti in un solo prodotto, sviluppato per adattarsi automaticamente all’ambiente e a qualsiasi condizione di utilizzo, garantendo risultati impeccabili in ogni situazione e la completa autonomia anche nelle operazioni di manutenzione.

In occasione dell’arrivo sul mercato, su Amazon ci sono ben 100 euro di sconto sul prezzo di listino, un’occasione irripetibile che bisogna cogliere al volo.

Dreame H15 Pro: scheda tecnica

Dreame H15 Pro è un aspirapolvere wet & dry, che aspira e lava le superfici nello stesso momento. Molto interessante il Dreame GapFree AI Descend Reach, un braccio robotico che si abbassa ogni volta che si trova in prossimità di una parete permettendo a questo prodotto di aspirare il più possibile vicino al muro. Grazie alle doppie spazzole, poi, l’utente riesce ad aspirare senza problemi anche lungo le pareti raggiungendo anche gli angoli. La potenza di aspirazione è di 21.000 Pa e si adatta automaticamente in base allo sporco rilevato.

Importante segnalare anche la presenza del sistema GlideWheel che grazie a degli algoritmi AI proprietari che intervengono sulle due ruote posteriori, garantisce un movimento all’indietro più fluido, migliorando la maneggevolezza del device. Presente anche la tecnologia TangleCut, sviluppata per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli sulle spazzole. Per una pulizia ottimale, il rullo viene risciacquato di continuo con acqua pulita, così da eliminare qualsiasi tipo di impurità.

Per gestire le varie funzioni a bordo o per controllare lo stato del dispositivo, si può utilizzare l’app ufficiale di Dreame che permette all’utente di personalizzare le varie impostazioni e di gestire l’aspirapolvere in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda l’autonomia, Dreame garantisce circa 60 minuti di utilizzo con la possibilità di pulire abitazioni fino a 400 metri quadrati con una sola ricarica.

Sul fronte della manutenzione, il dispositivo utilizza la funzione ThermoTub con il lavaggio delle spazzole con acqua calda a 100°C, per eliminare sporco e residui. Inoltre con il sistema Sealed Quiet Drying ci sono anche due modalità di asciugatura delle spazzole: una ultra-rapida in 5 minuti o ad alta velocità in 30 minuti.

Dreame H15 Pro: l’offerta su Amazon

Per portare a casa Dreame H15 Pro bisogna spendere 699 euro. Fortunatamente, approfittando delle offerte Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo dispositivo scende a 599 euro (-14%, -100 euro), un’offerta che fa sicuramente la differenza e che consente di acquistare un ottimo sistema per le pulizie domestiche senza spendere eccessivamente.

