Misteriosi droni sorvolano un lago di notte: che sta succedendo

Da settimane numerosi avvistamenti di droni sconosciuti stanno allarmando i cittadini del New Jersey, in particolare quelli che vivono nei pressi del Round Valley Reservoir

Un’ondata di avvistamenti di droni non identificati sta gettando un’ombra di mistero e preoccupazione su diverse contee del New Jersey.

Da settimane, i residenti di varie zone dello stato segnalano la presenza di questi velivoli senza pilota che sorvolano case, quartieri e infrastrutture critiche, in particolare durante le ore notturne.

Le segnalazioni, inizialmente sporadiche, si sono intensificate negli ultimi giorni, alimentando un clima di inquietudine e incertezza. Indaga l’FBI.

Droni sospetti: gli avvistamenti

Gli avvistamenti si sono concentrati in diverse aree del New Jersey, tra cui le contee di Hunterdon, Morris, Somerset e Ocean. Di particolare rilievo la presenza di droni nei pressi di infrastrutture sensibili come il Round Valley Reservoir, il più grande bacino idrico dello stato, e l’arsenale militare di Picatinny.

A Staten Island, nel confinante stato di New York, i residenti hanno segnalato droni in volo vicino all’Howland Hook Marine Terminal, un importante snodo per il traffico marittimo che gestisce anche container provenienti da tutto il mondo.

Le autorità, consapevoli della potenziale minaccia rappresentata da questi velivoli non identificati, hanno adottato misure precauzionali. Lo spazio aereo è stato chiuso ai droni in alcune zone sensibili, come il Trump National Golf Club a Bedminster, di proprietà dell’ex (nonché futuro) presidente degli Stati Uniti, e l’arsenale di Picatinny.

Droni misteriori: indaga l’FBI

Nel frattempo, si invitano i cittadini a mantenere la calma, a non interferire con i droni (in particolare, vista la diffusione delle armi da fuoco in USA, a non sparare in aria) e a segnalare qualsiasi avvistamento sospetto all’FBI, fornendo dettagli sulla posizione, il numero dei droni, la loro direzione di volo e qualsiasi altra informazione utile per l’identificazione.

Ciò che rende questi avvistamenti particolarmente inquietanti è la natura anomala dei voli. I droni, spesso descritti come di grandi dimensioni e dotati di luci intermittenti, sono stati visti volare in formazione, seguendo rotte precise e stazionando a lungo su determinate aree.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver osservato gruppi di otto o più droni muoversi in sincronia, un dettaglio che suggerisce un’operazione coordinata e pianificata.

L’FBI, in collaborazione con le forze dell’ordine locali, ha avviato un’indagine per far luce sulla vicenda. Al momento, non ci sono ancora elementi sufficienti per stabilire con certezza la natura e lo scopo di queste operazioni.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si considerano attività di spionaggio industriale, sorveglianza illegale, ma anche il possibile coinvolgimento di organizzazioni criminali o di soggetti stranieri.

I droni sono un pericolo?

In molti campi i droni hanno rivoluzionato il modo di lavorare e di operare, specialmente in aree difficilmente accessibili. Oggi si usano i droni per i soccorsi, per gli shooting fotografici, per il controllo del traffico e degli incendi. Ma anche per fare la guerra.

L’attenzione su questi droni sconosciuti, quindi, rimane alta e le indagini proseguono a ritmo serrato. Mentre gli esperti analizzano le immagini e i dati raccolti, la popolazione si interroga sull’origine e sullo scopo di questi misteriosi droni.

Alcuni residenti, esasperati dal continuo ronzio notturno e dalla sensazione di essere spiati, hanno espresso la loro preoccupazione sui social media e chiedono alle autorità di fare chiarezza al più presto. La speranza è che l’FBI riesca presto a identificare i responsabili e a rassicurare i cittadini, garantendo la sicurezza e la tranquillità pubblica.