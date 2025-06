Amazon, ecco gli smartphone che devi comprare oggi: sconti esagerati

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Nuova giornata e nuova tornata di offerte shock su Amazon. Da oggi sul sito di e-commerce trovi tante nuove promo da cogliere al volo con sconti che arrivano fino all’80% e ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Tra le offerte che catturano immediatamente l’attenzione c’è il robot aspirapolvere iRobot Roomba j5 che trovi con uno sconto del 57% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma c’è lo Xiaomi 14T Pro al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro. Ottima offerta anche per le AirPods 4 che trovi al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della giornata e le trovi nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Approfitta subito di queste ottime offerte: potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 9 agosto

Smartphone

Google Pixel 9. Prezzo al minimo e offerta shock . Da oggi trovi lo smartphone di Google al prezzo più basso dell’ultimo periodo grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare 300 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo da 6,3 pollici (compatto e molto fluido), processore Tensor G4 che supporta tutti gli strumenti AI di Google e fotocamere di livello professionale. A questo prezzo è da comprare subito.

e . Da oggi trovi lo al più dell’ultimo periodo grazie allo che ti fa risparmiare 300 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare anche grazie alla possibilità di utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo da 6,3 pollici (compatto e molto fluido), processore Tensor G4 che supporta tutti gli strumenti AI di Google e fotocamere di livello professionale. A questo prezzo è da comprare subito. Xiaomi 14T Pro. Offerta esclusiva Amazon al minimo storico . Da oggi trovi lo smartphone top di Xiaomi con uno sconto del 36% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Scheda tecnica da vero top di gamma con schermo super fluido e comparto fotografico con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Leica. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Una promo speciale da non farsi sfuggire.

. Da oggi trovi lo smartphone top di Xiaomi con uno e su quello di listino. Scheda tecnica da vero top di gamma con schermo super fluido e comparto fotografico con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Leica. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Una promo speciale da non farsi sfuggire. Motorola edge50. La miglior soluzione disponibile oggi nella fascia di prezzo tra i 350 e i 400 euro . Lo smartphone di Motorola è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Promo esclusiva di Amazon e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Schermo pOLED da 6,7 pollici , ottimo processore Snadpragon e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

. Lo smartphone di Motorola è disponibile con uno e risparmi più di 200 euro su quello di listino. e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. , ottimo processore Snadpragon e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Redmi 13. Se sei alla ricerca di uno smartphone lowcost a buon prezzo, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi il Redmi 13 è disponibile con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 120 euro. Ha tutto quello che richiedi a un telefono di questo tipo: schermo ampio, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria a lunghissima durata.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4. Prezzo al minimo e affare per tutti. L’ultimo modello delle cuffie top di gamma di Apple è in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico . Hai anche la possibilità di pagarle in 5 rate a tasso zero. Cancellazione attiva del rumore, audio adattivo e audio spaziale personalizzato. La miglior soluzione se hai un iPhone.

e affare per tutti. L’ultimo modello delle cuffie top di gamma di Apple è in con uno che fa . Hai anche la possibilità di pagarle in 5 rate a tasso zero. Cancellazione attiva del rumore, audio adattivo e audio spaziale personalizzato. La miglior soluzione se hai un iPhone. Sony WF-C700N. Prezzo in picchiata e sconto del 58%. Le cuffie Bluetooth di Sony sono in promo al prezzo più basso di sempre e le paghi solamente 50 euro. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono resistenti all’acqua e hanno un’autonomia fino a 20 ore.

Accessori

Powerbank da 10.000mAh. 80% di sconto e prezzo in picchiata. Ecco una delle migliori offerte della giornata. Da oggi trovi questo powerbank da 10.000mAh in offerta con uno sconto mai visto prim a e fai un super affare. Dotato di un cavo integrato, permette di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Supporta tutti gli smartphone, anche iPhone.

e Ecco una delle migliori offerte della giornata. Da oggi trovi questo in con uno a e fai un super affare. Dotato di un cavo integrato, permette di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Supporta tutti gli smartphone, anche iPhone. Ventilatore portatile. Doppio sconto e costa meno di 10 euro. Offerta da cogliere al volo: da oggi trovi questo ventilatore portatile a un prezzo stracciato e fai un ottimo affare. La miglior soluzione per non soffrire troppo il caldo di questa estate. Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare al più presto.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro 43 pollici. Continua l’ ottima prom o sugli smart TV Xiaomi con sistema operativo Fire OS , lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Dimensioni compatte, immagini in altissima definizione e controllo vocale con Alexa.

o sugli con , lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Dimensioni compatte, immagini in altissima definizione e controllo vocale con Alexa. Smart TV LG 32 pollici. Torna in offerta uno dei televisori smart più acquistati degli ultimi mesi. Questo TV LG con schermo da 32 pollici è in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Lo paghi meno di 190 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Perfetto per la cucina o la camera.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Combo j5. Offerta lampo shock. Solo per pochissimi giorni trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5 con uno sconto straordinario del 57% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Non approfittarne sarebbe un grandissimo errore. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’applicazione dello smartphone.

e con uno che ti fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Non approfittarne sarebbe un grandissimo errore. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’applicazione dello smartphone. De’Longhi Icona Vintage. Torna in offerta al minimo storico la macchina per il caffè De’Longhi . Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e risparmi poco più di 100 euro . Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde. Puoi preparare anche il cappuccino grazie al montalatte integrato. Perfetta per la tua cucina.

la . Da oggi è disponibile con uno e . Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde. Puoi preparare anche il cappuccino grazie al montalatte integrato. Perfetta per la tua cucina. Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Bombastik 6000. Sconto eccezionale e prezzo mini. Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria lowcost, oggi trovi questo modello Cecotec con cestello da 6 litri in promo con uno sconto del 40% e la paghi veramente poco. Dotata di 12 modalità di cottura che ti permettono di cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure grigliate.

e prezzo mini. Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria lowcost, oggi trovi questo con cestello da 6 litri in promo con uno e la paghi veramente poco. Dotata di 12 modalità di cottura che ti permettono di cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure grigliate. Frullatore a immersione Bosch. Prezzo mini e affare per tutti. Da oggi il frullatore Bosch CleverMixx è in promo al prezzo più basso di sempre e lo paghi veramente poco. Il motore da 400 W ti aiuta a preparare tutto quello che vuoi nel minor tempo possibile. Impugnatura ergonomica ed è facile da utilizzare.

