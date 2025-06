Amazon, ecco lo smartwatch Samsung da compare oggi: 60% di sconto

Fonte foto: Amazon

Smartphone, smartwatch, smart TV, accessori per la tua auto ed elettrodomestici per la casa e la cucina. Sembra la lista della spesa o delle categorie di un sito di e-commerce, ma sono in realtà i prodotti che trovi oggi in offerta su Amazon. Anche in questo 10 giugno Amazon ci offre grandi opportunità per fare degli ottimi affari e risparmiare centinaia (e in alcuni casi anche migliaia) di euro rispetto al prezzo di listino. Troviamo, ad esempio, il Galaxy S25 Ultra nella versione da 256 gigabyte in promo con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro. E registrando l’acquisto sul sito di e-commerce ottieni anche un tablet dal valore di quasi 200 euro in regalo.

Lo smartphone di Samsung non è l’unica offerta shock che trovi sul sito di e-commerce. Ce ne sono tante altre pronte a sorprenderti e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non farti scappare queste opportunità: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 10 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Risparmi 500 euro e ricevi un tablet in regalo. Doppia offerta imperdibile per lo smartphone premium di Samsung. Da oggi la versione da 256 gigabyte del Galaxy S25 Ultra è disponibile con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Acquistandolo oggi, inoltre, puoi richiedere in regalo il Galaxy Tab A9+ , tablet con un valore di circa 200 euro. Schermo da 6,8 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel .

Smartwatch

Galaxy Watch6 Classic. Offerta shock e sconto del 60% . Ecco una promo che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Watch6 Classic in offerta con uno sconto shock del 60% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. La versione in offerta è compatibile con la eSim e si connette autonomamente alla rete dati. Schermo molto grande e luminoso, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Design classico intramontabile.

Smart TV

Samsung Neo QLED 65 pollici. Offerta bomba: sconto del 55% e risparmi più di 1100 euro. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici è il televisore che devi acquistare oggi. Ha le classiche caratteristiche di un modello top di gamma: schermo ad altissima risoluzione, processore di ultima generazione e supporta tutte le principali app per lo streaming.

Cuffie Bluetooth

Oppo Enco Buds2 Pro. Sconto del 62% e costano pochissimo. Se sei alla ricerca di un paio di cuffie economiche, ma che assicurano una buona qualità del suono, ecco l’offerta che fa per te. Oggi su Amazon trovi questo modello Oppo con cancellazione del rumore a meno di 20 euro ed è difficile trovare di meglio. Si collegano a qualsiasi smartphone e assicurano un’autonomia prolungata.

Accessori auto

Adattatore Android Auto. Doppio sconto e costa meno della metà. L’adattatore wireless per Android Auto è in promo con uno sconto fisso del 52% a cui aggiungere un coupon sconto del 5% nel caso in cui ne acquisti due unità. Facile da impostare e da utilizzare, trasforma la tua auto in una smart car e ti permette di utilizzare tante e utili app. Spendi poco e acquisti un ottimo dispositivo.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Cecotec. Ecco una delle migliori offerte di oggi. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Cecotec Conga con uno sconto esagerato del 62% e risparmi 750 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa accuratamente l’abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

