Dyson WashG1: caratteristiche e prezzo del primo lavapavimenti dell'azienda

Fonte foto: Dyson

Dyson ha svelato il nuovo lavapaimenti Dyson WashG1 che andrà ad ampliare la gamma di prodotti dell’azienda pensata per la pulizia di casa. Da tempo considerata come il punto di riferimento del mercato per quanto riguarda la pulizia a secco, Dyson guarda con interesse al segmento dei prodotti per la pulizia a umido.

Dopo aver introdotto la possibilità di lavare i pavimenti con l’aspirapolvere V15 (con l’aggiunta della testa Submarine), ora Dyson punta forte sul nuovo Dyson WashG1 che andrà a sfidare i lavapavimenti dei brand concorrenti.

Dyson WashG1: caratteristiche tecniche

Il nuovo Dyson WashG1 è dotato di un sistema composto da due rulli in microfibra, con 64 mila filamenti per centimetro quadrato, che, dopo essere imbevuti con acqua pulita ed eventuali detergenti, ruotando lavano il pavimento, garantendo un’idratazione uniforme lungo tutta la sua lunghezza. I rulli del WashG1 sono in grado di detergere e, nello stesso tempo, raccogliere lo sporco, la polvere e vari detriti presenti sul pavimento.

Per questo motivo, il primo lavapavimenti di Dyson non ricorre a un sistema di aspirazione. L’acqua sporca e i vari detriti raccolti finiscono nell’apposita vaschetta dove poi vengono separati, tramite un sistema di filtri e una pompa. In questo modo, una volta terminata la pulizia, i detriti raccolti possono essere facilmente gettati mentre l’acqua sporca può essere smaltita. Il Dyson WashG1 è dotato di un sistema di auto-pulizia, che può essere attivato una volta che l’apparecchio viene installato sulla base di ricarica.

Non c’è, però, un sistema di asciugatura automatica. Dyson consiglia di effettuare un lavaggio manuale dei rulli ogni 2-3 sessioni di utilizzo, estraendo questo componente, lavandolo e lasciandolo asciugare in aria e in modo naturale. Il nuovo Dyson WashG1 non include particolari funzionalità smart, non può essere abbinato a un’app e non può connettersi al Wi-Fi di casa. Nella parte alta, però, è posizionato un piccolo display, con la possibilità per l’utente di gestire alcune funzionalità.

In particolare, sono disponibili tre modalità di utilizzo con la possibilità di attivare, quando necessario, la modalità Boost che porta permette, per brevi sessioni di pulizia, di incrementare la velocità dei rulli, passando dal valore standard di 250 giri al minuto a 290 giri al minuto. Secondo i dati forniti dall’azienda, Dyson WashG1, grazie al suo serbatoio per l’acqua pulita da 1 litro, è in grado di pulire fino a 290 metri quadrati con un’autonomia di 35 minuti.

Dyson WashG1: prezzo e disponibilità

Il nuovo Dyson WashG1 non sarà disponibile da subito: il lavapavimenti, infatti, arriverà sul mercato sul finire dell’estate, nel corso del mese di settembre 2024. Il prezzo di vendita, però, è già stato fissato. Dyson distribuirà WashG1 con un prezzo di listino di 699 euro.