Il nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge sarà uno dei primi notebook Windows a utilizzare il chip Snapdragon X Elite di Qualcomm come confermato da un benchmark

Fonte foto: Samsung

Samsung prepara un aggiornamento della sua famiglia di notebook Galaxy Book con il lancio del nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge, una variante della nuova gamma Galaxy Book 4 svelata da poco. La casa coreana ha registrato di recente questo marchio, come svelato da Sammobile, ed ora il dispositivo si è mostrato online in un primo benchmark su Geekbench, confermando i rumor delle ultime settimane.

Il nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge sarà il primo modello della gamma di notebook Windows di Samsung a poter sfruttare uno dei nuovi chip Snapdragon X con cui Qualcomm punta a sfidare gli Apple Silicon e a conquistare un ruolo di primo piano sul mercato dei laptop.

Samsung Galaxy Book 4 Edge: come sarà

Il benchmark conferma alcune specifiche del nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge. Il notebook sarà dotato del chip Qualcomm Snapdragon X Elite X1E80100, realizzato con processo produttivo a 4 nm e dotato di 12 core, con un cluster da 8 core e uno da 4 core, oltre che di una GPU integrata. Il sistema operativo sarà Windows 11 per chip Arm e ci saranno anche 16 GB di memoria RAM.

Nel benchmark, il Galaxy Book 4 Edge ha ottenuto 2.706 punti in Single-Core e 12.646 punti in Multi-Core. Una rapida occhiata al database di Geekbench conferma che i numeri ottenuti dal chip Snapdragon sono in linea con quelli di un M2 Pro di Apple e superiori, nel test Multi-Core, a quelli ottenuti dal più recente M3.

Il chip Snapdragon X Elite, più del notebook di Samsung, è il vero protagonista del benchmark, andando a confermare le sue ottime potenzialità. Il test eseguito su Geekbench, però, non offre informazioni relative al consumo energetico. Il nuovo chip di Qualcomm, infatti, può essere configurato, come anticipato dalla stessa azienda, da un minimo di 9 W e fino a un massimo di 80 W.

Capire la configurazione utilizzata sul notebook di Samsung testato sarà fondamentale per valutare il rapporto prestazioni/Watt (categoria in cui Apple domina con i suoi chip serie M) del nuovo chip Snapdragon. Secondo alcune indiscrezioni di questi giorni, Qualcomm porterà sul mercato otto varianti dei nuovi Snapdragon X, quattro Elite, tra cui il chip X1E80100 protagonista del benchmark, e quattro Plus, probabilmente di fascia più bassa.

Per quanto riguarda il notebook di Samsung, invece, indiscrezioni rivelate da WinFuture anticipano la presenza tra le specifiche di 512 GB di SSD e di un display da 14 pollici. Possibile, ma tutta ancora da confermare, anche la realizzazione di una variante con modem 5G integrato.

Samsung Galaxy Book 4 Edge: quando arriva

I nuovi notebook Windows con chip Snapdragon X Elite saranno disponibili a partire dal prossimo mese di giugno 2024, anche se Qualcomm dovrebbe iniziare a fornire qualche dettaglio ufficiale sui nuovi chip già nelle prossime settimane. Di conseguenza, il debutto del Samsung Galaxy Book 4 Edge è programmato per lo stesso periodo. Le vendite del modello di Samsung dovrebbero partire ad inizio estate. Per quanto riguarda il prezzo, le indiscrezioni di WinFuture.de anticipano un listino intorno a 1.800 euro (per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD).