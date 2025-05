Fonte foto: Samsung

È il momento giusto per acquistare un nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge. Il notebook, uno dei Copilot+ PC della gamma Samsung, è in forte sconto su Amazon, con la possibilità di ottenere fino al 41% di sconto. In offerta, infatti, troviamo la versione con Snapdragon X Elite e display da 14 pollici che viene ora proposta al prezzo scontato di 999 euro.

Da segnalare anche una promo per la variante da 16 pollici, disponibile a 1.285 euro (-39%). Per chi ha un budget ridotto, invece, c’è la versione da 15,6 pollici e Snapdragon X Plus, ora acquistabile al prezzo di 666 euro. Tutta la gamma di Galaxy Book4 Edge è venduta direttamente da Amazon. Le offerte sono accessibili tramite il banner qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 4 Edge

Samsung Galaxy Book 4 Edge: la scheda tecnica

La gamma Samsung Galaxy Book 4 Edge si basa sui chip Qualcomm Snapdragon X con possibilità di scegliere tra la versione Plus e la più potente variante Elite. Per tutte e tre le varianti ci sono 16 GB di memoria RAM mentre è presente una memoria SSD da 512 GB oppure, per la versione da 16 pollici, da 1 TB.

Il notebook viene proposto in tre versioni anche per quanto riguarda il display, con pannello AMOLED per le varianti con X Elite. Gli utenti possono scegliere tra la versione compatta da 14 pollici, quella intermedia da 15,6 pollici, disponibile solo con Snapdragon X Plus, e la più grande da 16 pollici.

Il sistema operativo è Windows 11, nella variante dedicata ai chip Snapdragon. Il punto di forza è l’autonomia: tutte e tre le versioni di Samsung Galaxy Book 4 Edge riescono, infatti, ad abbinare buone prestazioni generali con un consumo ridotto che si traduce in un’autonomia al top del mercato.

Si tratta, quindi, di notebook ideali per l’uso in mobilità e per chi cerca buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni senza dover fare i conti con una batteria che si scarica rapidamente.

Samsung Galaxy Book 4 Edge: l’offerta di Amazon

Sfruttando la promo in corso su Amazon è possibile acquistare uno dei notebook della gamma Samsung Galaxy Book 4 Edge con un prezzo fortemente scontato. Le opzioni sono tre:

15,6 pollici con Snapdragon X Plus al prezzo di 666 euro

14 pollici con Snapdragon X Elite al prezzo di 999 euro

16 pollici con Snapdragon X Elite al prezzo di 1.285 euro

Tutta la gamma è venduta da Amazon e, quindi, è possibile sfruttare un’assistenza post-vendita al top oltre alla consegna veloce. Per sfruttare le promo in corso basta premere sul banner della versione scelta, qui di sotto.

