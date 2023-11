Fonte foto: Apple

iPhone 15 Pro Max è uno degli smartphone più costosi sul mercato. Il nuovo top di gamma di Apple è disponibile con un prezzo di partenza di 1.199 dollari (tasse escluse) che diventano 1.489 euro (tasse incluse) in Italia.

Una parte considerevole del prezzo finale dello smartphone di Apple è legata agli elevati costi di produzione. Rispetto alla generazione precedente, infatti, produrre iPhone 15 Pro Max costa di più. La conferma è arrivata da un report di Counterpoint Research che ha stimato il costo complessivo dei singoli componenti dello smartphone.

Produrre iPhone 15 Pro Max costa di più

Secondo i dati raccolti da Counterpoint, il costo dei componenti di iPhone 15 Pro Max è cresciuto di 37,7 dollari rispetto a quanto registrato da iPhone 14 Pro Max (l’analisi è stata effettuata per le versioni da 256 GB dei due smartphone, entrambi arrivati sul mercato con un prezzo di listino di 1.1199 dollari).

Complessivamente, il costo dei componenti vale il 42% del prezzo finale di iPhone 15 Pro Max. Secondo il report, infatti, servono 502 dollari ad Apple per acquistare tutti i componenti da utilizzare per il suo smartphone.

A far lievitare i costi per l’azienda ci sono, inoltre, le spese di assemblaggio (operazione gestita da aziende partner), di trasporto e di marketing oltre a tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati in passato.

Quali sono i componenti più costosi

Una buona parte dell’aumento evidenziato dal report è legato al chip A17 Pro. Il nuovo chip degli iPhone 15 Pro è realizzato sul più efficiente e costoso processo produttivo a 3 nm di TSMC che Apple sta utilizzando in esclusiva in questa prima fase di disponibilità. Secondo l’analisi, il costo del chip è più alto di 30 dollari rispetto al costo di A16 Bionic, il chip utilizzato dagli iPhone 14 Pro dello scorso anno.

A pesare sull’aumento dei costi di produzione di iPhone 15 Pro Max è anche il nuovo sensore periscopico, una novità di quest’anno per la gamma iPhone. L’introduzione di questo nuovo sensore ha fatto incrementare di 25 dollari il costo complessivo dei sensori fotografici dello smartphone (considerando anche i moduli necessari per il Face ID). La scelta di introdurre il frame in titanio, inoltre, ha portato a un aumento di 7 dollari del costo della scocca.

Da notare, inoltre, che Apple è riuscita a risparmiare su alcuni componenti: nonostante il passaggio agli 8 GB di memoria RAM, infatti, la spesa per il modulo di memoria è calata di 16,8 dollari (grazie al calo generale dei costi delle RAM). La casa di Cupertino, inoltre, è riuscita a ridurre di 4 dollari il costo del display OLED, fornito da Samsung Display e LG Display. Questo componente è stato “riciclato” da iPhone 14 Pro Max.