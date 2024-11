Quanto costa produrre i nuovi iPhone 16 Pro e Pixel 9 Pro

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Google

iPhone 16 Pro e Google Pixel 9 Pro sono tra gli smartphone più costosi sul mercato: uno dei motivi per cui Apple e Google sono obbligate a fissare dei prezzi di listino così elevati (entrambi gli smartphone superano i 1.000 euro come prezzo di partenza) è rappresentato dai costi di produzione.

Come evidenziato da un report di Nikkei, il costo dei materiali (BOM: Bill of Materials) utilizzati per produrre i due smartphone (senza considerare le spese di marketing, distribuzione e ricerca e sviluppo) è molto elevato e copre circa la metà del prezzo finale degli smartphone.

Quanto costa produrre il Google Pixel 9 Pro

Secondo il report, per produrre un Google Pixel 9 Pro (in foto) Big G ha un costo dei materiali pari a poco più di 400 dollari. La spesa più rilevante che l’azienda americana deve sostenere è legata al chip Tensor G4, che costa circa 80 dollari per unità.

Anche il display OLED, fornito da Samsung, comporta una spesa importante per Google, con un costo di 75 dollari per unità. Il modulo fotografico, invece, costa complessivamente 61 dollari. Complessivamente, rispetto al Pixel 8 Pro, il costo dei materiali è diminuito dell’11%.

Bisogna sottolineare, però, che il confronto non è indicativo al 100%. Il report, infatti, paragona il Pixel 9 Pro con display da 6,3 pollici al Pixel 8 Pro con display da 6,7 pollici. Per un paragone più preciso sarebbe stato necessario effettuare confrontare l’8 Pro con il 9 Pro XL.

Il prezzo al dettaglio del Pixel 9 Pro negli USA, senza considerare le tasse, è di 999 dollari per la versione da 128 GB.

Quanto costa produrre iPhone 16 Pro

Anche Apple deve fare i conti con un costo di produzione elevato. I materiali per realizzare un iPhone 16 Pro, infatti, costano 568 dollari, con un leggero incremento rispetto al 15 Pro. Il componente più costoso è il chip A18 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm, che costa 135 dollari.

È interessante notare, invece, che un altro chip a 3 nm come il Qualcomm Snapdragon 8 Elite costerebbe poco meno di 200 dollari per unità a Qualcomm, secondo un’indiscrezione di qualche settimana fa. Apple, quindi, potrebbe essere riuscita a ottenere un prezzo più vantaggioso da TSMC per l’utilizzo del nodo a 3 nm.

La casa di Cupertino deve, però, mettere in conto un costo di 110 dollari per unità per il display OLED, fornito da Samsung Display, e di 91 dollari per il modulo delle fotocamere. Chip, display e modulo delle fotocamere sono gli elementi che incidono maggiormente sul costo finale.

Il prezzo al dettaglio di iPhone 16 Pro negli USA (senza tasse) è di 999 dollari per la versione da 128 GB.