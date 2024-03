È in arrivo Honor 90 Smart e costa pochissimo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato ufficialmente il nuovo Honor 90 Smart, uno smartphone entry-level che poche ore fa ha fatto la sua comparsa sul mercato francese.

Un prodotto caratterizzato da una scheda tecnica essenziale, senza troppe pretese ma comunque piuttosto completa, con tutto il necessario per chi non ha particolari esigenze e cerca principalmente un device moderno, che gli consenta di navigare in 5G e con un comparto fotografico sufficiente per il classico punta, scatta e condividi sui social.

Un telefono insomma che cerca di posizionarsi nella fascia più bassa della serie 90 di Honor, che al momento è composta dai modelli Honor 90 e Honor 90 Lite.

Honor 90 Smart: scheda tecnica

Il nuovo Honor 90 Smart ha un display TFT LCD da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il refresh rate a 60 Hz, di questi tempi, è un po’ anacronistico, ma del resto si parla sempre di un device di fascia bassa da cui non si può pretendere chissà quale schermo.

Il processore in dotazione è MediaTek Dimensity 6020 con un solo taglio di memoria disponibile con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile acquistando una scheda microSD. Un processore, chiaramente, destinato ai device più economici, un sistema poco energivoro ma che consente di navigare in 5G, cosa non scontata in questo contesto.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 108 MP (f/1.75), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità di campo di nuovo da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.0). Anche qui, una scelta piuttosto essenziale e con poche pretese, ma con un sensore principale discreto che, alle giuste condizioni, può regalare qualche scatto di buona qualità.

Sul fronte della connettività parliamo di un device piuttosto completo, con il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Molto interessante anche il comparto audio con due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.330 mAh con ricarica via cavo Honor SuperCharged a 35 W. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.2.

Honor 90 Smart: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Honor 90 Smart è disponibile solo in Francia dove può essere acquistato in due colorazioni, Emerald Green e Midnight Black, e con un solo taglio di memoria 4/128 GB al prezzo consigliato di 249,90 euro, decisamente meno dei 429 euro di listino del modello Honor 90, e persino meno dei 299 euro di listino di Honor 90 Lite.

Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sull’eventuale arrivo in Italia, ma essendo arrivato in versione global in Europa, non si esclude che nei prossimi giorni sarà possibile acquistare anche da noi questo nuovo entry-level a marchio Honor.