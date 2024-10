Honor X7c ufficiale, scheda tecnica e prezzo del nuovo low-cost

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sul sito globale di Honor ha fatto la sua comparsa l’Honor X7c, il nuovo low-cost dell’azienda cinese disponibile al momento solo su alcuni mercati selezionati. Un device entry-level alimentato dall’ormai ben noto Qualcomm Snapdragon 685 e con tante altre particolarità come la Magic Capsule e la certificazione SGS Premium, che attesta la resistenza di questo device a urti e cadute.

Honor X7c: scheda tecnica

Il nuovo Honor X7c ha uno schermo LCD TFT che misura 6,77 pollici, ha una risoluzione HD+ (1.610×720 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. Come accade su buona parte dei device dell’azienda cinese, anche qui troviamo la la Magic Capsule, la tecnologia ispirata alla Dynamic Island di Apple che mostra all’utente diverse informazioni sullo stato dello smartphone.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 685 a cui si affiancano 6 o 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di memoria interna. Con la funzione Honor RAM Turbo, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Davvero essenziale il comparto fotografico, composto da un sensore principale: 108 MP e da un secondo per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni il processore in dotazione non permette di accedere alla rete 5G. Glli utenti potranno comunque navigare utilizzando il 4G oppure il WiFi 5. Non mancano nemmeno il Bluetooth 5.0, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio è composto da due speaker con Honor Histen, la tecnologia proprietaria sviluppata per ottimizzare l’audio.

Due le batterie disponibili che varieranno a seconda del mercato di riferimento: una molto capiente che arriva a ben 6.000 mAh e una da 5.200 mAh, entrambe con ricarica via cavo Honor Super Charge da 35 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.0.

Presente, infine, la certificazione IP64 che attesta la resistenza dell’Honor X7c alla polvere e agli schizzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni e la certificazione SGS Premium Performance of Drop&Crush Resistance che, invece, attesta una maggiore resistenza alle cadute e agli urti.

Honor X7c: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Honor X7c ha fatto la sua comparsa esclusivamente sul sito Global dell’azienda cinese anche se, tuttavia, può essere acquistato solo in Azerbaijan in tre colorazioni: Forest Green, Midnight Black o Moonlight White.

Il prezzo suggerito è di:

Honor X7c – 6/128 GB: 339 Manat azeri (183,94 euro)

Honor X7c – 6/256 GB: 449 Manat azeri (243,62 euro)

Nessuna indicazione per ora sull’arrivo del dispositivo in Europa in versione Global. Visto, però, che il precedente Honor X7b è arrivato anche nel nostro paese è lecito ipotizzare che anche a questo smartphone possa toccare una sorte del genere.