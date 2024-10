Honor 200 Smart arriva in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor 200 Smart è il nuovo smartphone low-cost dell’azienda cinese, un dispositivo con una scheda tecnica studiata per soddisfare gli utenti che non hanno particolari esigenze prestazionali ma che cercano, essenzialmente, un dispositivo da utilizzare nelle operazioni di tutti i giorni a un prezzo non troppo elevato.

Questo dispositivo si distingue nell’enorme e affollatissimo mare dei telefoni Android low cost per una elevata robustezza, garantendo una buona resistenza agli urti e alle cadute accidentali, per la presenza della Magic Capsule, per una batteria piuttosto capiente e per la possibilità di accedere alla rete 5G.

Honor 200 Smart: scheda tecnica

Honor 200 Smart ha uno schermo TFT LCD che misura 6,8 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz. Nel display c’è la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria di Honor che mostra all’utente varie informazioni sullo stato del device, prendendo a modello la Dynamic Island di Apple.

Il processore di Honor 200 Smart è un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 affiancato da 4 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Con la funzione Honor RAM Turbo, però, è possibile ottenere altri 4 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 5 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti con tecnologia Honor Histen. La batteria è da 5.200 mAh con ricarica cablata da 35 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Magic OS 8.0.

Il device è certificato IP64 ed è dunque progettato per resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni. Oltre a questo c’è anche la certificazione SGS Premium Performance che attesta una buona resistenza alle cadute e agli urti.

Honor 200 Smart: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor 200 Smart è disponibile sul sito ufficiale di Honor in due colorazioni: Midnight Black e Forest Green al prezzo di 179,90 euro. Il dispositivo sarà disponibile anche su Amazon (anche se al momento della stesura dell’articolo ancora non è presente sull’e-commerce) e presso i principali rivenditori su tutto il territorio nazionale.