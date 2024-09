Honor 200 Smart ufficiale, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato ufficialmente il nuovo Honor 200 Smart uno smartphone Android economico che va a posizionarsi direttamente nella fascia più bassa del mercato e che è caratterizzato da una scheda tecnica semplice e senza fronzoli, l’ideale appunto per l’utente generalista che ha bisogno di un telefono da utilizzare nella vita di tutti i giorni, tra navigazione sul web, app di messaggistica e poco altro.

A questo si aggiunge anche una particolare attenzione verso la robustezza di questo prodotto con l’azienda cinese che si è focalizzata sulla resistenza agli urti e alle cadute accidentali, così da garantire ai consumatori un device pronto a sopportare qualsiasi sollecitazione esterna senza troppe difficoltà.

Honor 200 Smart: scheda tecnica

Il nuovo Honor 200 Smart ha un display TFT LCD da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 850 nit. Presente la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria di Honor che, prendendo ispirazione dalla Dynamic Island di Apple, mostra all’utente diverse informazioni sullo stato dello smartphone, come la batteria residua, eventuali sveglie impostate e molto altro.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 affiancato da un solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione. Presente anche la funzione Honor RAM Turbo utile per ottenere 4 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Due le fotocamere a bordo con un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 5 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due altoparlanti con Honor Histen, una tecnologia proprietaria sviluppata per ottimizzare l’audio.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica via cavo da 35 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Magic OS 8.0.

Presenti, infine, la certificazione IP64 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni e la certificazione SGS Premium Performance che, invece, attesta una maggiore resistenza alle cadute e agli urti.

Honor 200 Smart: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor 200 Smart è già disponibile sul sito ufficiale di Honor e su Amazon in due colorazioni: Midnight Black e Forest Green al prezzo suggerito di 159,90 euro.

