Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter.

Fonte foto: 123RF

L’ultima eclissi ammirata in cielo anche dall’Italia è stata quella di Luna, parziale, del 28 ottobre. Ne avevamo parlato in anticipo, così da spingere quante più persone a godere di questo spettacolo. È sempre emozionante ammirare i giochi di luce scaturiti da un certo allineamento tra Terra, Sole e Luna.

Per questo motivo segnaliamo quelle che saranno le prossime eclissi. Segnate in rosso le date sul calendario e non solo. Di seguito riportiamo anche esattamente in cosa consistano i prossimi fenomeni da ammirare, dall’Italia, anche a occhio nudo.

Eclissi lunare di penombra

Si parte con delle eclissi lunari di penombra, che si ripeteranno due volte nei prossimi anni. La prima, più recente tra tutte quelle che segnaliamo, è fissata per il 25 marzo 2024. La seconda, invece, risulta essere ben più distante nel tempo.

Dovremo infatti attendere tre anni per rivederne una, precisamente il 20-21 febbraio 2027. Nel primo caso la durata sarà di appena 18 minuti. Servirà svegliarsi molto presto, dal momento che si realizzerà in cielo alle 6 del mattino, circa. Differente invece il discorso per la seconda, che avrà una durata di circa quattro ore. Per quanto riguarda l’orario, invece, avverrà a cavallo della mezzanotte.

Spieghiamo in breve in cosa consiste l’eclissi lunare di penombra. Questa si verifica quando il satellite naturale della Terra transita solo ed esclusivamente per la penombra del nostro pianeta.

Eclissi lunare parziale

Abbiamo già spiegato come avvenga un’eclissi lunare parziale, in merito a quella avvenuta a fine ottobre. Non ci ripeteremo, dunque, ma consigliamo di leggere l’articolo al link indicato.

Per rivederne un’altra dello stesso tipo occorrerà aspettare il 18 settembre 2024. Il fenomeno si ripeterà, poi, il 14 marzo 2025, il 28 agosto 2026, il 12 gennaio 2028 e il 6 luglio 2028, a evidenziarne la frequenza.

Dovendone indicare una in particolare, posta in cima alla classifica per la sua maggior spettacolarità, occorre citare quella del 28 agosto 2026. Per allora l’ombra della Terra coprirà l’intero disco lunare, per più del 90%. Le altre quattro volte, invece, la copertura variabile andrà dal 2-3% fino a un massimo del 10-20%.

Eclissi lunare totale

Anche in questo caso, il numero di eclissi in programma è alquanto elevato. Nel corso dei prossimi anni, infatti, si partirà con il 7 settembre 2025. Ci sarà poi un gran salto di ben tre anni, dovendo attendere il 31 dicembre 2028. Da cerchiare poi in rosso sul calendario il 26 giugno 2029 e il 20-21 dicembre 2029.

La prima avrà una durata di 3 ore e 25 minuti, con la fase di totalità prevista per le 20,11, circa. La seconda, invece, avrà una durata di 4 ore, concludendo l’anno 2028. La copertura massima giungerà alle ore 17,52. La terza avrà invece una totalità quasi all’alba, alle 5,22 per la precisione, mentre la quarta a un passo dalla mezzanotte, ovvero alle 23,42, per una durata complessiva di ben 5 ore e 58 minuti.

Spieghiamo infine cos’è un’eclissi lunare totale. Ciò avviene quando il satellite naturale terrestre si trova completamente nel cono d’ombra del nostro pianeta, laddove i raggi di Sole non la illuminano.