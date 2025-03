Fonte foto: 123RF

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2025, un evento astronomico affascinante avrà luogo: la Luna piena diventerà rossa. Questo fenomeno, conosciuto come “Luna di sangue”, si verificherà durante un’eclissi lunare totale. Il satellite della Terra, normalmente percepito di un colore bianco brillante, assumerà una tonalità rossastra o marrone.

La Luna piena diventerà rossa: in che modo?

Sebbene l’eclissi di Luna della notte tra il 14 e il 15 marzo sarà visibile in gran parte del mondo, i migliori punti di osservazione saranno in America: qui il fenomeno si presenterà in tutta la sua intensità. In Europa, l’eclissi sarà visibile solo in parte, e in Asia orientale avverrà durante il sorgere della Luna.

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, oscurando parzialmente o totalmente la superficie lunare. In particolare, un’eclissi lunare totale avviene quando la Luna entra completamente nell’ombra della Terra.

In quel momento, la luce solare non arriva direttamente sulla Luna, ma viene rifratta dall’atmosfera terrestre, creando effetti spettacolari. La luce che attraversa l’atmosfera si diffonde in tutte le direzioni, ma le lunghezze d’onda blu e verdi tendono a disperdersi rispetto a quelle rosse. Il risultato è che, quando la luce solare raggiunge la Luna, prevalgono le onde purpuree, facendo apparire il nostro satellite naturale di un rosso profondo.

In realtà, un’eclissi lunare totale non è l’unico tipo di eclissi che può verificarsi. Quando la Luna entra solo parzialmente nell’ombra terrestre, si parla di eclissi parziale, un fenomeno che oscura solo una parte del nostro satellite. Un altro tipo, meno evidente, è l’eclissi penombrale, in cui la Luna attraversa la zona di penombra, cioè l’area più tenue dell’ombra terrestre. In questo caso, l’oscuramento è molto lieve e difficile da percepire a occhio nudo.

La “Luna di sangue” del 14 marzo: quando vederla

Tornando alla “Luna di sangue” del 14 marzo, il fenomeno comincerà a manifestarsi durante le prime ore del mattino, con la Luna che entrerà nella penombra terrestre intorno alle 04:57, ora italiana. L’apice arriverà alle 06:09, quando il disco lunare inizierà a essere oscurato dalla Terra. Pochi minuti dopo, alle 6:27 circa, però la Luna dovrebbe tramontare, restituendo la visione di solo una parte dell’eclissi.

Insomma, un aspetto interessante dell’eclissi lunare totale del 2025 sarà proprio la sua differente visibilità. Mentre gran parte dell’America potrà osservare perfettamente l’intero fenomeno, in alcune zone dell’Europa e dell’Africa sarà possibile assistere solo a parte dell’eclissi, soprattutto durante la fase finale. In Asia orientale, invece, l’eclissi sarà visibile al momento del sorgere della Luna.

A differenza delle eclissi solari, dove è necessario proteggere gli occhi con appositi filtri, durante un’eclissi lunare è possibile guardare direttamente il cielo senza pericoli. Le ore di visibilità dell’eclissi lunare totale offriranno agli spettatori un buon intervallo temporale per ammirare il fenomeno in tutta tranquillità. È sempre consigliabile andare in località dove la visuale è libera, ad esempio spiagge o collinette, e rivolgere lo sguardo all’orizzonte, verso ovest. L’inquinamento luminoso in prossimità delle città, infatti, potrebbe ridurre la visibilità.

L’evento del 14 e 15 marzo 2025 non è solo un’occasione per apprezzare la bellezza del cielo notturno, ma anche un’opportunità per riflettere sulla natura affascinante di questi fenomeni celesti, che da secoli hanno ispirato miti, leggende e curiosità scientifiche. La Luna piena che diventerà rossa, infatti, non è solo un fenomeno visivo: è un richiamo alla meraviglia e al mistero dell’Universo che continua a sorprendere e a stimolare la curiosità umana.