Il fenomeno dell’eclissi solare è qualcosa che, innatamente, attrae l’uomo da sempre. Un tempo la nostra specie ne era terrorizzata, adducendo al fenomeno dei caratteri divini. L’oscuramento del Sole era un segnale nefasto da parte delle creature che ci avevano creati.

Oggi, fortunatamente, la nostra comprensione dei fenomeni nello spazio ci consente di guardare a tutto questo con ben altro spirito. Ciò che resta, però, è la totale ammirazione. Restiamo in trepidante attesa per giorni, fino al grande momento. Viene quindi da chiedersi quando ci sarà la prossima eclissi totale di Sole. La data da fissare sul calendario è l’8 aprile 2024.

Prossima eclissi di Sole

Brutte notizie: la prossima eclissi totale di Sole non sarà visibile dall’Italia. L’8 aprile 2024 saranno tre i Paesi coinvolti e il nostro non rientra nel breve elenco. Non ci siamo andati neanche vicini, a dire il vero. La “lotteria spaziale” ha estratto Messico, Stati Uniti e Canada. Mete non propriamente spiacevoli, che potrebbero spingere alcuni a prendere seriamente in considerazione l’idea di un viaggio, ben al di fuori della cosiddetta “alta stagione”.

Sarebbe di certo un’esperienza molto interessante, che comunque ci si aspetta di poter ammirare live in streaming. In tanti, di certo, terranno uno schermo acceso mentre faranno altro in casa o in ufficio, ammirando di tanto in tanto questo spettacolo apparire sul display.

Un fenomeno straordinario, di per sé alquanto raro, anche se non estremamente, che nel 2024 attraverserà ben cinque fusi orari nordamericani. La gigantesca ombra andrà dal Mazatlán a Terranova, ovvero dal Messico al Canada, passando per i territori USA. Il tutto durerà 1 ora e 43 minuti.

Cos’è un’eclissi totale di Sole

Senza stare a rispolverare i libri di scuola, o cimentarsi in lunghe ricerche sul web, vi riportiamo alcuni dettagli per capire esattamente di cosa si sta parlando, quando si cita l’eclissi totale di Sole. In parole povere, e in estrema sintesi, si tratta del perfetto allineamento di Sole, Luna e Terra.

Dalla nostra prospettiva, il satellite lunare va a “coprire” la nostra stella. Ciò vuol dire porsi esattamente tra noi ed essa.

Ciò oscura totalmente la nostra fonte di luce. Si parla di eclissi totale proprio per il preciso allineamento. Qualora non fosse questo il caso, si vedrà il Sole soltanto in parte “divorato” dalla Luna. Ecco perché si parla di eclissi parziale. In realtà il fenomeno è dovuto all’ombra che la Luna proietta sulla Terra. L’allineamento genera infatti un cono di oscurità sul pianeta da cui si osserva il tutto.

Tornando infine all’8 aprile 2024. Come detto, non ci sarà modo di ammirare l’evento a occhio nudo. L’Italia non sarà coinvolta in questa magnificenza spaziale, purtroppo. Come detto, però, lo streaming viene in nostro soccorso. È bene però conoscere esattamente gli orari, così da poter vivere il tutto dal vivo, anche se in un altro continente. In alternativa, poi, è sempre possibile recuperare il tutto in seguito, volendo.

Alle ore 17.42 ci sarà l’inizio dell’eclissi parziale, che diventerà totale a partire dalle 18.38. Il picco massimo di quest’ultima sarà raggiunto invece alle 20.17, per poi terminare alle 21.55, nella sua veste totale. Quella parziale, infine, terminerà alle 22.52, concludendo interamente l’evento.