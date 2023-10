Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter.

Nonostante il caldo resista ancora su tutta l’Italia, le costellazioni non mentono. Il cielo estivo sta facendo perdere le proprie tracce, cedendo il passo alle costellazioni autunnali. Nel corso del mese di ottobre, però, saprà regalare ben due eclissi.

Le due eclissi di ottobre

Purtroppo una delle due eclissi non sarà visibile dall’Italia. Si tratta dell’eclissi anulare di Sole in programma per il 14 ottobre. Ovviamente sarà possibile seguire l’evento in streaming, come sempre nel caso di fenomeni di questo tipo.

In questa condizione sarà la Luna a proiettare la propria ombra sulla Terra. Si parla di eclissi anulare, infatti, quando il Sole viene oscurato dal satellite lunare, ma non totalmente. In questa particolare situazione, la Luna nuova risulta essere un po’ più piccola in diametro, apparentemente. Il Sole si trasformerà invece per un po’ in un anello di fuoco. Un effetto particolarmente cinematografico, visibile però soprattutto in America.

L’altro appuntamento da segnare sul calendario è il 28 ottobre, quando in cielo ci sarà un’eclissi parziale di Luna. In questo caso sarà visibile dall’Italia, per la fortuna degli appassionati, e sarà la Terra a proiettare la propria ombra sul satellite. Un lembo lunare risulterà, dunque, attenuato nella sua luminosità. Il tutto avrà inizio intorno alle ore 21.36 (fuso orario italiano, ndr) per poi terminare intorno alle ore 22.53, circa.

Per chi non volesse restare fin troppo tempo con il naso rivolto al cielo, però, l’apice dell’eclissi parziale di Luna ci sarà intorno alle ore 22.15, quando il 12% circa del disco lunare sarà oscurato dall’ombra della Terra.

Altri fenomeni a ottobre

Gli appassionati di astronomia potranno divertirsi nel corso del mese di ottobre: non mancheranno i fenomeni da ammirare. Il 22 del mese, infatti, Venere sarà in dicotomia. Ciò vuol dire che apparirà ai nostri occhi illuminato come un quarto di Luna. Il pianeta sarà ben visibile al mattino, prima dell’alba. Sarà dunque il caso di impostare la sveglia.

Questo è un mese ottimo anche per l’osservazione di Giove, che si prepara alla sua opposizione nel corso del prossimo mese. Basta un piccolo telescopio per poterlo già ammirare. Per quanto riguarda Saturno, invece, sarà visibile verso est sul calare della sera, per poi tramontare a ovest, prima dell’alba. Tra il 23 e il 24 ottobre sarà possibile ammirare il pianeta vicino a una splendida luna crescente.

Continuando la guida ai fenomeni celesti da non perdere il 20 ottobre, dove su Giove saranno proiettate svariate ombre. Alle 7.38 quella di Io, mentre dalle 7.48 spazio a Ganimede. Per riuscire in questo avvistamento, però, servirà un buon telescopio, con almeno 10 cm di diametro.

Da non perdere anche lo spettacolo garantito dalla Luna e da Venere. Il 10 ottobre il satellite mostrerà una falce molto sottile, con Venere particolarmente brillante, visibile al mattino presto, prima dell’alba, a est. Arrivando infine al termine del calendario di ottobre, il 29, alle 2 del mattino circa, ci sarà un incontro tra Luna e Giove, almeno in apparenza. In questo caso si può evitare di restare svegli fino a tardi, ammirandoli leggermente più distanti già dalla sera del 28. Uno spettacolo magnifico.