Tra gli eventi astronomici più attesi del 2025 c'è la prima eclissi di Luna totale dell'anno, quella del 14 marzo: cosa sappiamo e come vederla in Italia.

Fonte foto: 123RF

Un marzo molto interessante astronomicamente parlando, soprattutto per l’attesa eclissi lunare totale che si verificherà il 14 marzo. Per eclissi di Luna si intende quel fenomeno astronomico nel quale la Terra si interpone tra il Sole e il nostro satellite, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. In questo caso si parla di eclissi lunare totale perché la Luna entra completamente nel cono d’ombra della Terra, ma per noi in Italia il fenomeno sarà solo parzialmente visibile.

L’eclissi lunare totale di marzo

Come già anticipato parlando di tutti gli eventi astronomici di marzo 2025, l’eclissi lunare totale nella notte tra il 13 e il 14 marzo sarà solo in parte visibile dalla nostra penisola. A godersi appieno lo spettacolo saranno principalmente gli americani (di tutto il continente).

Ma quindi come regolarci per ammirarla? Da noi tutto ha inizio intorno alle 6 del mattino del 14 marzo, poco prima che la Luna tramonti oltre l’orizzonte. Il culmine dell’eclissi lunare è atteso per le 7:58, quando purtroppo per noi il Sole sarà già troppo alto e di fatto il nostro satellite pressoché impossibile da individuare a occhio nudo.

L’eclissi di marzo è totale, ma parziale per noi. O meglio, in Italia si potrà vedere soltanto la prima fase, quella di penombra dove appare visibile il lato sinistro del disco lunare “morsicato”. Ricordiamo, inoltre, che essendo il fenomeno visibile poco prima del tramonto del nostro satellite, si potrà osservare in un punto molto basso sull’orizzonte, ragion per cui è necessario trovarsi in un luogo libero da ostacoli sia naturali che artificiali.

Ricapitolando

Come ben riassume l’Unione Astrofili Italiani, qui in Italia “è visibile la fase iniziale di penombra e d’ombra al mattino prima del tramonto della Luna”, mentre “la totalità è visibile nell’Ovest d’Europa e Africa, nel Nord e Sud America e negli oceani Atlantico e Pacifico”.

“La magnitudine dell’eclisse è 1.1784”, spiega l’UAI andando poi nel dettaglio dei tempi del fenomeno (orari in TMEC):

la Luna entra nella penombra : 04 h 57.4 m;

la Luna entra nell’ombra : 06 h 09.5 m;

inizio della totalità : 07 h 26.0 m;

massimo dell’eclissi : 07 h 59.9 m;

fine della totalità : 08 h 31.4 m;

la Luna esce dall’ombra : 09 h 47.8 m;

la Luna esce dalla penombra : 11 h 00.0 m.

Come sempre, l’eclissi di Luna si verifica al plenilunio e con la Luna in opposizione al Sole, quindi quando il nostro Pianeta si frappone tra la sua stella e il suo satellite, proiettando così la sua ombra sul disco lunare. Nel caso dell’eclissi lunare del 14 marzo, si calcola che durerà complessivamente circa un’ora e mezza ma il momento più interessante è certamente quello in cui si vede il “morso” d’ombra a occhio nudo. Va da sé che gli orari e la buona (o mancata) visibilità del fenomeno variano in base alla posizione geografica in cui ci si trova.