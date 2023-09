Impastatrice Electrolux a prezzo mai visto prima: lo sconto è da urlo

Fonte foto: Amazon

Impasti dolci e salati, creme e altri preparati per pasticceria e panificazione non avranno più segreti per voi. Merito (anche) dell’impastatrice planetaria Electrolux EKM3700, grazie alla quale potrete mettere alla prova le vostre abilità tra i fornelli preparando impasti di ogni tipo.

Pratica, capiente e facile da utilizzare, l’impastatrice dello storico marchio svedese è l’ideale se siete alla ricerca di un dispositivo per uso domestico con caratteristiche paragonabili a quelle di una professionale. Il cestello in acciaio inossidabile e il potente motore da 800 Watt vi permetteranno di preparare impasti salati per tutta la famiglia (la pizza del sabato sera non dovrete più ordinarla) con il minimo sforzo. E grazie allo sconto top di oggi, l’Electrolux EKM3700 è tra le migliori offerte che troverai su Amazon nella sezione "Cucina". Una promozione da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero.

Electrolux EKM3700 impastatrice planetaria

Electrolux EKM3700 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ogni giorno, una ricetta nuova. Grazie alla versatilità e alla facilità di utilizzo dell’impastatrice Electrolux EKM3700 potrete ogni giorno preparare un impasto differente, dando libero sfogo alla vostra fantasia culinaria.

La ciotola in acciaio inossidabile da 4 litri è il perfetto compromesso tra capienza e compattezza. Potrete infatti preparare impasti dolci e salati per tutta la famiglia o i vostri amici e, allo stesso tempo, inserirla senza grossi problemi in lavastoviglie. Non avrete così l’impellenza (e la noia) di dover lavare tutti gli accessori una volta che avrete terminato di preparare il vostro manicaretto.

Grazie ai tre accessori in dotazione (il gancio, la foglia e la frusta per montare) non avrete limitazioni di alcun genere: potrete preparare impasti dolci, impasti salati e creme in una manciata di minuti. Il motore da 800 Watt vi permetterà di realizzare impasti con l’idratazione desiderata, senza fatica e senza sporcare decine tra utensili e contenitori.

Impastatrice, ma non solo. Grazie agli accessori in dotazione che troverete all’interno della scatola, potrete facilmente trasformare la Electrolux EKM3700 in un robot per cucina multifuzione. Come le altre impastatrici del produttore svedese, infatti, quella in offerta su Amazon è dotata di vari connettori che permettono di sfruttare la potenza del motore anche per altri scopi. Il frullatore a 4 lame, l’accessorio per affettare e grattuggiare e il tritacarne ti permetteranno di preparare le pietanze più varie in casa.

Impastatrice professionale a prezzo mai visto: sconto e offerta

Come accennato inizialmente, l’impastatrice planetaria Electrolux EKM3700 è tra le migliori offerte che troverete nella sezione "Cucina" di Amazon. Capire il perché è tutt’altro che difficile. L’elettrodomestico dello storico marchio svedese è disponibile con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi, l‘impastatrice Electrolux EKM3700 costa 141,97 euro, contro i 249,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: la pagherete più di 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Electrolux EKM3700 impastatrice planetaria