Prezzo crollato per la macchina per il caffè Electrolux: va comprata subito

La macchina per il caffè Electrolux Explore 6 è in promo con uno sconto del 55% e la paghi meno della metà. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde.

Fonte foto: Amazon

Se c’è un momento durante la giornata che accomuna milioni di italiani e di italiane è la pausa caffè. Bere un buon caffè è una di quelle tradizioni inscalfibili e di cui non si può fare a meno e per farlo si è disposti a tutto, anche acquistare una macchina professionale. Fortunatamente non è necessario spendere centinaia di euro per una buona macchina per il caffè espresso, ma basta approfittare delle ottime offerte che ci propone Amazon. Come ad esempio quella che troviamo oggi per la Electrolux Explore 6 disponibile con un super sconto del 55% che fa scendere il prezzo a meno di metà prezzo e risparmi ben 110 euro. Un’occasione irripetibile per uno degli elettrodomestici per la cucina più acquistati su Amazon.

Facile da utilizzare e dalla dimensioni compatte, la macchinetta per il caffè espresso Electrolux permette anche di preparare un ottimo cappuccino grazie al montalatte integrato. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde in base ai tuoi gusti e alla disponibilità del momento. Completa, economica e con tecnologie di ultima generazione: trovare di meglio è veramente complicato.

Electrolux Explore 6

Electrolux Explore 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile la macchina per il caffè espresso Electrolux Explore 6 in promo con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a soli 89,99 euro. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che puoi trovare online per un elettrodomestico con queste caratteristiche. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 18 euro al mese, meno di un caffè al giorno.

La disponibilità della macchina per il caffè espresso è immediata e la ricevi a casa in pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, ha 30 giorni di tempo da quando la ricevi a casa. Non approfittare di questa offerta è un gravissimo errore.

Electrolux Explore 6

Elextrolux Explore 6: le caratteristiche tecniche

A ciascuno il suo caffè. Grazie a questa macchina per caffè firmata Electrolux ognuno può prepararsi il caffè secondo i propri gusti. Infatti, prevede un’ampia scelta di opzioni, grazie al set che comprende un filtro 2-in-1 per la versione in polvere e un inserto compatibile con capsule E.S.E. È possibile regolare l’intensità e il quantitativo di caffè. Sulla parte superiore è presente anche uno scaldatazze per un sapore ancora più intenso come quello che trovi al bar. Nel prodotto è presente la tecnologia Thermo Block per regolare nel modo migliore la temperatura, a partire dall’espresso, che sarà preparato velocemente.

Regolare il quantitativo della bevanda non è mai stato più semplice, grazie a una regolazione personalizzabile, con l’erogazione che si arresta al punto deciso da te con un semplice tocco sul pulsante. Potrai utilizzare sia tazzine che bicchieri, in base al tipo di bevanda, per un’altezza del contenitore fino a 12 cm. Ti consente di preparare una piacevole schiuma vellutata e porosa, grazie al montalatte già incluso. Potrai così gustare un buon cappuccino e tanto altro ancora senza utilizzare utensili o piccoli elettrodomestici aggiuntivi. Facile da usare e da pulire.

Electrolux Explore 6