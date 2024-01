Electrolux, scopa elettrica a prezzo eccezionale: sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

Inutile girarci troppo attorno: tra tutte le faccende domestiche, la pulizia del pavimento è quella più noiosa e quella che porta via più tempo. Ancor di più se in casa si hanno degli animali domestici: riuscire a raccogliere tutti i peli lasciati in giro dai nostri amici a quattro zampe può essere una vera impresa.

Fortunatamente, le scope elettriche permettono di rendere il tutto meno stressante e più veloce. Elettrodomestici come la Electrolux Ultimate 700 Animalsconto top di oggi sono di grande aiuto per pulire tutte le superfici di casa con il minimo sforzo: leggera e maneggevole, è dotata di un sistema di aspirazione avanzato e potente, adatto a tutte le tipologie di pavimento. E grazie allo su Amazon, ti costerà pochissimo: non è mai stata conveniente come oggi.

Electrolux, sconto esagerato sulla scopa elettrica: offerta e prezzo finale

La scopa elettrica dello storico marchio svedese è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima d’ora. La Electrolux Ultimate 700 può essere acquistata con uno sconto incredibile del 43%, che fa scendere il listino al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Grazie al ribasso, la Electrolux Ultimate 700 Animal costa 199,99 euro anziché 349,59 euro. Il risparmio è considerevole: comprandola adesso la paghi ben 150 euro in meno rispetto al listino.

Electrolux Ultimate 700 Animal scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un piccolo portento della tecnologia. La scopa elettrica Electrolux Ultimate 700 Animal è tanto leggera e compatta quanto potente. Nonostante il peso ridottissimo – appena 2,2 chilogrammi, tra le pià leggere della sua categoria – è dotata di un potente motore di aspirazione grazie al quale sarete in grado di raccogliere sporcizia di ogni genere dal pavimento e dalle altre superfici di casa. Peli di animali inclusi.

Grazie ai vari accessori e alle spazzole aggiuntive, infatti, lamscopa elettrica del produttore scandinavo può raggiungere anche gli angoli più reconditi della vostra abitazione. La spazzola PetPro+, ad esempio, è stata progettata per aspirare efficacemente i peli di animali. Gli altri accessori permettono di raccogliere polvere e sporcizia su superfici di ogni genere: dal divano alle mensole, fino alla parte posteriore del letto e dei mobili.

Facilmente controllabile dal pannello touch nella parte superiore dell’elettrodomestico, è dotata di un sistema di gestione "smart" della potenza: potrai selezionarla manualmente (tra sei differenti livelli) oppure affidarsi al sistema automatico che adatterà la potenza di aspirazione in base al pavimento e al livello di sporcizia. Questo, ovviamente, permetterà di prolungare l’autonomia della batteria: potrete facilmente pulire tutta la vostra abitazione senza che ci sia bisogno di ricaricarla.

