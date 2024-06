L'asciugatrice top Electrolux a prezzo stracciato: va comprata subito

Fonte foto: Choreograph/iStock

Comodità e praticità. Volendo riassumere in breve i vantaggi delle asciugatrici, questi due aggettivi sarebbero più che siufficienti per permettere di comprendere quali siano i motivi che spingono un numero crescente di persone ad acquistare questa tipologia di elettrodomestici.

Modelli come l’Electrolux PerfectCare 700 poi, aggiungono funzionalità avanzate per rendere tutto più semplice e veloce. L’asciugatrice dello storico marchio scandinavo, con il suo motore inverter di ultima generazione e le varie tecnologie per la cura dei capi, è perfetta per asciugare qualunque tipologia di abito – e realizzato con qualunque tessuto – anche in pochissimo tempo. E grazie all’offerta eccezionale di oggi su Amazon, avete l’occasione di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato su uno dei migliori modelli disponibili oggi in commercio.

Offerta imperdibile per l’asciugatrice Electrolux: sconto e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. Come accennato poco più sopra, l’offerta disponibile oggi su Amazon sulla Electrolux Perfectcare 700 è di quelle eccezionali, da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero. Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore è possibile approfittare di uno sconto del 50%. Acquistandola adesso la si paga solamente 493,00 euro contro i quasi 1.000 euro del listino: un risparmio che sfiora i 500 euro.

Electrolux PerfectCare 700 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con i suoi 8 chilogrammi di carico, la PerfectCare 700 è l’asciugatrice perfetta per la famiglia. Sarà possibile asciugare i lavaggi di tutta la famiglia in pochissimo tempo, sfruttando i tanti programmi di asciugatura a disposizione e le varie tecnologie che i tecnici e gli ingegneri scandinavi hanno messo a punto per garantire risultati impeccabili.

La tecnologia SensiCare System, ad esempio, sfrutta avanzati sensori e diversi algoritmi per calcolare quali siano i tempi di asciugatura ideali in base al peso dei capi da asciugare, i tessuti con i quali sono realizzati e il livello di umidità. In questo modo, la PerfectCare 700 è in grado di adattare i tempi di asciugatura al carico, permettendo di risparmiare energia elettrica (e tempo, ovviamente).

Il sistema filtrante EcoFlow, invece, riduce il numero di filtri e parti che devono essere pulite e manutenute alla fine di ogni ciclo di asciugatura, garantendo un risparmio significativo in termini di tempo e di impegno. Non solo: questo sistema esclusivo messo a punto per le asciugatrici Electrolux fa sì che i consumi elettrici necessari per asciugare i capi alla perfezione.

