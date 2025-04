Fonte foto: 123RF

Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide più grandi e cruciali per il futuro del pianeta. La transizione energetica, necessaria per combattere i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra, si basa principalmente su fonti come il solare e l’eolico. Tuttavia, le ultime statistiche globali presentano una realtà inquietante che mette in discussione i progressi verso un futuro più verde: nonostante la crescente produzione di energia pulita, l’uso di combustibili fossili, come carbone e gas, continua ad aumentare, rallentando significativamente il percorso verso l’elettricità sostenibile.

Le energie rinnovabili: una crescita promettente, ma lenta

Nel 2024, per la prima volta dalla metà del secolo scorso, la produzione di elettricità da fonti di energia pulita ha raggiunto oltre il 40% a livello globale. Le fonti rinnovabili, in particolare l’energia solare, stanno crescendo a un ritmo senza precedenti. I pannelli solari sono diventati la principale fonte di crescita dell’energia rinnovabile, raddoppiando la propria capacità ogni tre anni dal 2012. Tuttavia, nonostante questi numeri positivi, l’energia solare rappresenta ancora una percentuale relativamente bassa della produzione globale, pari a circa il 7%.

A fronte di tale crescita, l’energia eolica e idroelettrica, pur contribuendo in modo significativo, non mostrano lo stesso ritmo di espansione. L’idroelettrico, che rappresenta il 14% della produzione di elettricità, sta rallentando a causa di sfide ambientali e geopolitiche, mentre l’eolico si attesta al 8%.

Carbone e gas: un ostacolo alla transizione green

Purtroppo, il panorama delle energie rinnovabili non basta a invertire la tendenza all’aumento delle emissioni globali di anidride carbonica (CO2). Nonostante la crescita dell’energia pulita, la domanda mondiale di elettricità è cresciuta del 4% nel 2024. Questo incremento è stato, in parte, alimentato da un aumento dell’uso dell’aria condizionata, dovuto alle temperature record che hanno caratterizzato l’anno.

La risposta a questa crescente domanda di elettricità non è arrivata solo dalle fonti rinnovabili, ma ha visto un impiego maggiore di centrali a combustibili fossili, in particolare carbone e gas naturale.

Il carbone, che rappresenta ancora il 34% della produzione globale di elettricità, e il gas (22%) hanno contribuito a un incremento delle emissioni globali di CO2, fino a raggiungere il massimo storico di 14,6 miliardi di tonnellate. L’impennata della produzione di energia da fonti fossili ha sollevato preoccupazioni per l’ambiente, poiché continua a ostacolare gli sforzi per ridurre l’impatto del riscaldamento globale.

Le sfide della transizione verde: le previsioni non si avverano

Secondo il think tank Ember, una delle organizzazioni più importanti nel monitoraggio delle tendenze globali nel settore energetico, le previsioni fatte negli anni scorsi indicavano una decrescita delle emissioni di CO2 a partire dal 2024. Purtroppo, questa tendenza non si è materializzata. La domanda di elettricità ha continuato a crescere, alimentando la necessità di risorse energetiche tradizionali.

Le cause di questa discrepanza sono molteplici. In primo luogo, il bisogno di energia elettrica sta crescendo a un ritmo che supera le capacità di produzione da fonti rinnovabili. Le energie pulite, pur facendo grandi passi avanti, sono ancora lontane dal poter soddisfare da sole una domanda in costante aumento.

Inoltre, la crisi climatica, con gli eventi meteo estremi e l’ondata di caldo che ha colpito molte regioni del mondo, ha ulteriormente spinto l’utilizzo di energia da fonti inquinanti, come il carbone.

La situazione attuale: uno scenario preoccupante per l’ambiente

I dati recenti sono una brutta notizia per l’ambiente. L’aumento della produzione di elettricità attraverso fonti fossili, sebbene ridotto in termini di percentuale rispetto agli anni precedenti, continua a superare le capacità di crescita delle fonti rinnovabili.

In un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, l’energia solare e altre fonti pulite dovranno affrontare ostacoli significativi se vorranno sostituire davvero il carbone e il gas. Il cammino verso un futuro energetico sostenibile è ancora lungo e impervio, forse rappresenta la più grande sfida per il futuro.