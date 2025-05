Amazon, Nescafé Dolce Gusto a prezzo stracciato e smartphone al minimo su Amazon

Offerta mai viste prima su Amazon per tantissimi prodotti tech ed elettrodomestici per la casa. Dall'aspirapolvere Dyson alla macchina per il caffè espresso Dyson: scopri tutte le promo.

Giornata di offerte speciali su Amazon dedicata agli elettrodomestici. Da oggi 28 maggio, infatti, sul sito di e-commerce sono disponibili tante nuove promo su elettrodomestici per la pulizia e per la cucina che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Le offerte riguardano alcuni dei brand più desiderati dagli utenti, come ad esempio Dyson e Philips. Tra le promo che catturano immediatamente l’attenzione c’è la scopa elettrica Dyson V8 Absolute disponibile al minimo storico con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 200 euro. Altrettanto interessante la friggitrice ad aria Philips disponibile con uno sconto del 53% e la paghi veramente poco.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon e abbiamo fatto un mix tra prodotti tech, come ad esempio smartphone, smartwatch e computer, e, appunto, elettrodomestici per la casa. Li trovi tutti nella lista qui in basso: ti basta cliccare sui singoli link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non farti scappare queste opportunità e risparmia centinaia di euro su tantissimi prodotti.

Amazon, le migliori offerte del 28 maggio

Smartphone

realme GT 7T. Promo lancio imperdibile per il nuovo telefono top di realme. Solo su Amazon lo trovi con un ottimo sconto di 50 euro e lo puoi anche pagare a rate. Caratteristiche uniche, tra cui uno schermo super luminoso, ottimo processore MediaTek, fotocamera professionale da 50 megapixel e batteria da 6000mAh che dura fino a quarantotto ore.

Galaxy A55. Offerta shock da non farsi scappare. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 42% e risparmi più di 200 euro. Prestazioni ottime, fotocamera da 50 megapixel e la sicurezza di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza per diversi anni.

Motorola Edge 40 Neo. Sconto del 45% e metà prezzo per lo smartphone lowcost di Motorola. Ottima soluzione per chi vuole spendere poco e acquistare uno smartphone affidabile. Schermo pOLED con una refresh rate fino a 144 Hz, batteria da 5000mAh e ottime prestazioni.

Oppo Reno12 F. Tra le migliori offerte lampo disponibili oggi. Lo smartphone di Oppo è disponibile al minimo storico con uno sconto del 39% e risparmi 110 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero: ti costa quanto un caffè al giorno. Fotocamera professionale e nella confezione anche il supporto per auto.

Moto e15. Prezzo minuscolo e sconto mai visto prima. Questo telefono economico di Motorola è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e lo paghi meno di 70 euro. Supporta tutte le funzioni principali e ha anche una fotocamera posteriore da 32 megapixel. Display ampio e buone prestazioni.

Accessori smartphone

Cuffie Bluetooth. Sconto dell’82% e prezzo minuscolo per questo paio di cuffie lowcost. Solo per oggi sono disponibili a meno di 25 euro e fai un super affare, risparmiando più di 100 euro. Qualità elevata dell’audio, autonomia fino a 56 ore e compatibili con qualsiasi smartphone.

Caricatore smartphone da auto. Doppio sconto e risparmi ben il 70% sul prezzo consigliato. Accessorio utilissimo da avere in auto: con questo caricatore che si collega alla porta accendisigari dell'auto puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Lo paghi solamente poco più di 15 euro e fai un ottimo affare. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Sconto del 50% e minimo storico . Prezzo crollato per lo smartwatch di Google di ultima generazione. Design che ricorda gli orologi analogici, funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Sfrutta l’intelligenza artificiale per dati ancora più precisi.

Huawei Watch Fit SE. 40% di sconto e lo paghi meno di 60 euro. Smartwatch per chi ama fare attività fisica, questo modello di Huawei è dotato di uno schermo abbastanza grande, un monitoraggio avanzato del sonno e della salute e la batteria ha un'autonomia fino a 9 giorni. A questo prezzo è un super affare.

Smartwatch KIUVKAS. Prezzo stracciato grazie allo sconto del 78% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro. Orologio economico ideale per chi vuole spendere poco. Puoi controllare il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e supporta più di 140 modalità sportive.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED 77″. Offerta bomba che non devi farti scappare. Da oggi trovi questo televisore Samsung OLED da 77 pollici con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 139,80 euro. Qualità delle immagini straordinaria con neri assoluti e processore che utilizza l’intelligenza artificiali. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer

MacBook Air 13 pollici. Continua ancora per pochissimi giorni l’offerta per l’ultimo modello di MacBook Air . Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Processore M4 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale integrato nel sistema operativo macOS.

NOTODD N200. 85% di sconto e risparmi 1100 euro. Offerta shock per questo PC lowcost perfetto per chi lavora da casa e per chi studia. Schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 GB. Puoi anche connetterlo a uno schermo esterno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Elettrodomestici

Aspirapolvere Hoover Breeze. Offerta lampo con sconto del 56% per la scopa elettrica Hoover economica . Solo grazie allo sconto di oggi la paghi 65 euro e approfitti del minimo storico. Grande potenza di aspirazione, la puoi utilizzare su qualsiasi superficie e nella confezione trovi anche utili accessori, come ad esempio una mini spazzola per raccogliere le briciole.

Dyson V8 Absolute. Prezzo in picchiata e risparmi 200 euro. Offerta incredibile per l'aspirapolvere Dyson V8 Absolute dotata di componenti di ultima generazione e che assicurano una grande potenza di aspirazione. Le tecnologie innovative di Dyson fanno la differenza e ti permettono di raccogliere tutta la polvere in un'unica passata.

Lefant M3. Offerta lampo per il robot aspirapolvere di Lefant: solo per oggi approfitti dello sconto del 60% e risparmi 600 euro rispetto a quello consigliato. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. I sensori posti sulla scocca ti aiutano a mappare tutta l'abitazione e a evitare gli ostacoli. Lo puoi controllare facilmente con l'app dello smartphone e si svuota automaticamente alla base.

Oral-B iO 2. Occasione irripetibile per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Co lo sconto del 62% lo paghi meno di 50 euro e nella confezione, oltre allo spazzolino, ricevi anche la custodia di viaggio e il dentifricio Oral-B Pro-Expert. Denti e gengive più sane dopo solamente una settimana di utilizzo.

Friggitrice ad aria Philips Series 5000. Torna in offerta al minimo storico con uno sconto del 53% questa friggitrice ad aria Philips. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da solamente 14 euro al mese. Cestello ideale per una famiglia di 3-5 persone. 13 modalità di cottura per cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure grigliate.

Nescafé Dolce Gusto Krups Piccolo XS. Per bere un caffè come quello del bar spendendo pochissimo, da oggi trovi la macchina espresso Krups Piccolo XS con uno sconto mai visto prima e la paghi veramente poco. Compatibile con le capsule Nescafé Dolce Gusto ed è facilissima da utilizzare. Dimensioni compatte, occupa poco spazio in cucina.

