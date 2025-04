Fonte foto: 123RF

Le tempeste solari sono fenomeni spettacolari ma anche pericolosi per la nostra tecnologia. Recentemente, una tempesta geomagnetica di forte intensità ha causato un gigantesco blackout a Porto Rico, lasciando più di 1,4 milioni di persone senza elettricità. Questo evento ha messo in luce la vulnerabilità delle reti elettriche e l’impatto che fenomeni spaziali possono avere sulla vita quotidiana. Ecco cosa è realmente accaduto e quali sono le implicazioni per il futuro.

Città al buio a causa di una tempesta solare: cosa è successo veramente

Il 17 aprile 2025, un improvviso e vasto blackout ha lasciato oltre 1,4 milioni di persone a Porto Rico completamente al buio. Le autorità hanno riferito che il guasto alla rete elettrica è avvenuto intorno alle 12:40 locali, in perfetta coincidenza con una tempesta solare di livello G4, una delle più intense degli ultimi anni.

Sebbene inizialmente la causa sembrasse riconducibile a un guasto nella linea di trasmissione, le indagini hanno sollevato la possibilità che correnti indotte geomagneticamente (GIC), provocate dall’attività solare, abbiano contribuito a far crollare l’intera rete elettrica dell’isola.

Che cos’è una tempesta solare e perché può causare blackout

Una tempesta solare è un fenomeno legato all’attività del Sole, in particolare a espulsioni di massa coronale (CME) che inviano enormi quantità di plasma carico elettricamente nello Spazio. Quando queste particelle raggiungono la Terra, interagiscono con il campo magnetico terrestre generando tempeste geomagnetiche.

Le tempeste geomagnetiche, classificate da G1 a G5, possono disturbare la tecnologia terrestre, soprattutto in ambiti delicati come le reti elettriche. In caso di livelli G4 o G5, le correnti indotte possono sovraccaricare trasformatori e sistemi di trasmissione, portando a blackout improvvisi e, in casi estremi, prolungati.

Il fragile equilibrio della rete elettrica portoricana

A Porto Rico, il sistema elettrico è già considerato fragile e instabile, con una rete datata e poco resiliente a eventi esterni. Secondo le autorità locali, il guasto iniziale avrebbe dovuto essere contenuto da sistemi di protezione automatici. Tuttavia, tutti i generatori sono andati fuori servizio, suggerendo un sovraccarico diffuso nella rete.

Il sospetto degli esperti è che le correnti geomagneticamente indotte, generate dalla tempesta solare, abbiano interferito con i trasformatori, innescando un effetto domino di guasti. Questo ha lasciato al buio non solo abitazioni e imprese, ma anche ospedali, semafori e aeroporti, costretti a passare all’alimentazione di emergenza.

Effetti a catena: dal GPS ai trasporti urbani

L’evento non ha colpito solo l’isola. Negli Stati Uniti continentali e persino in Sudafrica, si sono registrati problemi ai sistemi GPS, cali di tensione e fluttuazioni elettriche nelle regioni ad alta latitudine. Molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti nei sistemi di navigazione e nelle comunicazioni satellitari, elementi essenziali per la logistica e i trasporti moderni.

A San Juan, la capitale portoricana, decine di passeggeri sono stati costretti a evacuare un treno urbano camminando sui binari, mentre numerosi esercizi commerciali, incluso il più grande centro commerciale dei Caraibi, hanno chiuso per ore.

Indagini in corso: colpa anche della vegetazione?

Mentre la società Luma Energy, responsabile della rete elettrica dell’isola, continua a indagare, emergono anche altre ipotesi: la vegetazione cresciuta eccessivamente vicino alle linee di trasmissione potrebbe aver causato un corto circuito. Tuttavia, uno degli ingegneri ha confermato che la linea coinvolta era stata ispezionata solo pochi giorni prima e non presentava rischi evidenti.

Un futuro vulnerabile: come proteggerci dalle tempeste solari

Questo evento solleva interrogativi importanti sull’adattabilità delle infrastrutture elettriche mondiali. In un’epoca in cui la transizione verso l’energia verde è in pieno corso, la rete elettrica si trova spesso a gestire una quantità di energia variabile e complessa. Le tempeste solari, un tempo considerate rarità, potrebbero diventare più frequenti con l’attuale ciclo di attività solare. Gli esperti richiamano l’attenzione sulla necessità di rafforzare la resilienza delle reti attraverso tecnologie di monitoraggio in tempo reale, manutenzione costante e una maggiore consapevolezza del meteo spaziale.