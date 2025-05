Fonte foto: Google

Il Google Pixel 9 Pro XL è protagonista di una nuova offerta su Amazon: sfruttando la promozione in corso, infatti, la versione da 256 GB dello smartphone può essere ora acquistata al prezzo scontato di 979 euro.

Si tratta della variante giusta per scegliere il top di gamma di Google e sfruttare così il suo comparto tecnico, le funzioni software esclusive dei Pixel e un comparto fotografico che lo pone al vertice del mercato.

In alternativa, c’è sempre la possibilità di puntare sulla versione da 128 GB, che ora parte da 872 euro. Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon e sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate, con carta di debito e senza interessi.

La promozione in corso su Amazon, però, è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone di Google. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da acquistare.

Google Pixel 9 Pro XL – Google Tensor G4 – 16/256 GB

Google Pixel 9 Pro XL: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 9 Pro XL comprende un display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione 1344 x 2992 pixel e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G4. Il chip realizzato da Google viene supportato da ben 16 GB di memoria RAM.

Sono disponibili vari tagli di memoria interna, a partire da 128 GB e fino ad arrivare a 1 TB, mentre la batteria è pari a 5.060 mAh, con possibilità anche di sfruttare la ricarica wireless. Lo smartphone è certificato IP68 e supporta anche le eSIM.

Il comparto fotografico è uno dei principali punti di forza del Google Pixel 9 Pro XL. Ci sono tre fotocamere posteriori con un sensore principale e un ultragrandangolare da 50 Megapixel oltre che con un teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel, con zoom ottico 5x. La fotocamera anteriore è da 42 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15, arricchito dalle funzioni esclusive dei Pixel e da tanta intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il supporto software, Google garantirà altri 6 major update, assicurando l’arrivo di aggiornamenti fino ad Android 21.

Google Pixel 9 Pro XL: l’offerta di Amazon

Il Google Pixel 9 Pro XL è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di:

872 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 979 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti dello smartphone sono disponibili anche optando per il pagamento in 5 rate ma lo sconto, ai prezzi indicati, è valido solo per alcune colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

