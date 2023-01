Elon Musk si è bloccato da solo su Twitter

Chi è causa del suo mal pianga sé stesso: è quel che verrebbe da rispondere a Elon Musk che, ovviamente su Twitter, annuncia di essersi incartato nelle nuove regole sulla spunta blu che lui stesso ha voluto. La questione è molto semplice: Musk ha cambiato nome per scherzo e, adesso, non può più tornare indietro.

Chiamatemi Mr. Tweet

Tutto parte, come spesso capita quando Elon Musk combina un guaio, per scherzo. Il multimiliardario sudafricano naturalizzato americano ha, infatti, cambiato il suo nome su Twitter da Elon Musk a Mr. Tweet.

Non ha cambiato né la foto profilo, né il nome utente @elonmusk ma solo il nome visibile agli altri utenti. Chiaramente un gioco, niente di serio, né men che meno un tentativo di cambiare identità o di sottrarre l’identità altrui.

Un gioco, è stato semplicemente un gioco. Ma ora, per un po’, Musk non può più tornare indietro a causa delle nuove regole sulla spunta blu.

Perché Musk è bloccato

I nuovi "Eligibility criteria for the blue checkmark", cioè le regole per ottenere (e mantenere) la spunta blu riservata agli abbonati a Twitter Blue, infatti, parlano chiaro: una volta ottenuta la spunta blu si rischia di perderla se si mettono in atto comportamenti "deceptive", cioè ingannevoli.

Secondo le regole è ingannevole cambiare spesso il nome, l’handle (cioè il nome utente @elonmusk) e la foto profilo.

Ciò vuol dire che se Elon Musk, dopo aver cambiato il suo nome visibile in Mr. Tweet, volesse tornare indietro molto probabilmente dovrebbe rinunciare alla spunta blu, almeno temporaneamente .

Questa regola è stata fissata da Twitter subito dopo il lancio della spunta a pagamento, quando per protesta migliaia di utenti hanno pagato un mese di abbonamento a Twitter Blue solo per poter avere la spunta e cambiare il proprio nome usando quello di personaggi famosi.

Perché è importante

Molti utenti di Twitter, a questo punto, si staranno chiedendo per quale motivo dovrebbero interessarsi di che nome ha Elon Musk su Twitter e della sua spunta blu.

La questione, in realtà, è interessante per tutti perché, a questo punto, o Elon Musk fa uno strappo alle sue stesse regole, facendo una ben magra figura, oppure aspetta un po’ di tempo in modo da non incappare nella rimozione della spunta blu.

Quanto tempo? La risposta è quella che interessa a tutti: se Musk sarà fedele alle sue regole, e nessuno dei tecnici di Twtitter metterà mano di nascosto al profilo @elonmusk, potremo sapere quanto tempo deve passare da una modifica di un nome ad un’altra per non incorrere in penalizzazioni.