Tra i progetti futuri di X potrebbe esserci spazio anche per un nuovo servizio di posta elettronica, denominato Xmail, come anticipato da Elon Musk

Fonte foto: Angga Budhiyanto / Shutterstock.com

Elon Musk sta lavorando a un altro progetto: si tratta di XMail. Tutto nasce da una bufala circolata online nei giorni scorsi e legata a una possibile chiusura di Gmail, il servizio di posta elettronica di Google. In risposta a un post su X, infatti, Musk ha anticipato il futuro arrivo di XMail che dovrebbe andare ad arricchire la lunga serie di servizi e funzionalità integrate in X nel corso dei prossimi mesi o anni. Restare vaghi è d’obbligo, sia perché Musk non ha dato molte informazioni su XMail, sia perché anche quando Musk comunica qualcosa le informazioni (e soprattutto le date) vanno prese con molta elasticità.

Cos’è Xmail?

Tutto nasce da un post di Nate McGrady, un membro del team di ingegneri che lavora alla sicurezza di X. Commentando la bufala di Gmail, McGrady ha chiesto: “Quando facciamo XMail?“. Musk ha ben presto replicato: “It’s coming“, cioè “Sta arrivando“.

When we making XMail? — Nate (@natemcgrady) February 22, 2024

Oltre al post su X di Elon Musk, non ci sono particolari informazioni su XMail anche se le ipotesi non mancano di certo. X potrebbe lanciare il suo servizio di posta elettronica (magari con indirizzi del tipo @xmail.com) che potrebbe essere integrato nell’app del social network o anche essere accessibile come app separata per smartphone, tablet e computer.

Il servizio potrebbe essere disponibile anche via browser web e, come già accade con gli altri servizi mail, potrebbe essere utilizzato per gestire gli account di altri servizi di posta elettronica. Il progetto potrebbe tanto essere già in sviluppo quanto essere solo una delle tante idee di Musk che, fin troppo spesso, non si traducono in prodotti e servizi concreti. Come detto, al momento, le informazioni sono limitate.

X ha tanto lavoro da fare

XMail potrebbe essere uno dei servizi dell’universo di X che, da semplice social network, è destinato, nelle intenzioni di Elon Musk, già chiarite al momento dell’acquisizione di Twitter, a diventare una piattaforma sempre più ricca, con tante funzionalità inedite da mettere a disposizione degli utenti. L’obiettivo ultimo è trasformare X in una versione occidentale della cinese WeChat, la “super app” che mette a disposizione dei suoi utenti svariati servizi.

X ha già introdotto le chiamate e le video chiamate e sta lavorando a un sistema di pagamenti, che potrebbe essere simile a PayPal, consentendo lo scambio di denaro in tempo reale tra gli utenti oltre che i pagamenti su siti esterni. Qualche mese fa, Musk arrivò a dichiarare che gli utenti “non avranno più bisogno di un conto bancario“ grazie al nuovo sistema di X che dovrebbe debuttare entro la fine del 2024.

In attesa di capire se il progetto Xmail avrà un futuro, dopo il post di Musk, è chiaro che X ha tanto lavoro da fare nel corso dei prossimi mesi. La trasformazione da social network a “super app” è appena iniziata e già nel corso del 2024 potrebbero arrivare importanti novità. XMail potrebbe rappresentare un ulteriore passo di questo ambizioso programma di trasformazione.