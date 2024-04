IPhone 13, prezzo crollato al minimo storico: è da comprare subito

L'iPhone 13 è in offerta al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo consigliato. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero

Avere un iPhone è il desiderio di tantissime persone, è inutile nasconderlo. Icona di stile e di design, è diventato un vero status quo. In molti lo vogliono, ma non tutti possono permetterselo, soprattutto se si vuole comprare l’ultima versione lanciata sul mercato. Per questo motivo, una valida soluzione è puntare i modelli usciti qualche anno fa, ancora super validi dal punto di vista delle prestazioni (anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Cupertino) e disponibili molto spesso in offerta a prezzi super vantaggiosi. È esattamente quello che accade oggi con l’iPhone 13: lo smartphone Apple è in promo su Amazon al prezzo più basso di sempre e diventa un vero best-buy. Il merito è del super sconto del 24% che ti fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino e puoi dilazionare la spesa anche in 5 rate a tasso zero.

Per quanto riguarda le prestazioni c’è poco da dire: non si tratta dell’ultima versione, ma resta ancora più veloce e prestazionale rispetto a tanti altri modelli. Lo schermo è una garanzia: ottimi colori e luminosità in ogni occasione e il comparto fotografico posteriore, grazie anche alle varie modalità di scatto, ti regala soddisfazioni in ogni occasione. Cosa chiedere di più a questo prezzo? Non farti scappare questa super occasione.

iPhone 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi è il momento giusto per fare un super affare. Su Amazon trovi l’iPhone 13 in offerta con uno sconto del 24% che fa crollare il prezzo a 579 euro e riesci a risparmiare quasi 200 euro sul prezzo consigliato. Per essere un prodotto Apple e perlopiù un iPhone si tratta di un’offerta da cogliere al volo e che difficilmente si vede sul sito di e-commerce. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 115,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi.

iPhone 13: la scheda tecnica

Compatto, performante e in pure stilo Apple. L’iPhone 13 è la scelta perfetta per coloro che vogliono spendere il giusto e avere tra le mani uno smartphone della mela morsicata. E il fatto che sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo non deve scoraggiarvi: resta ancora un telefono con ottime prestazioni e che soprattutto viene aggiornato costantemente dall’azienda di Cupertino. Uno dei segreti del successo dell’iPhone è proprio questo: aggiornamenti continui e su tanti modelli differenti. Update che non solo portano nuove funzionalità, ma che migliorano anche l’autonomia.

Questo iPhone 13 è la perfetta sintesi tra prestazioni e prezzo. Dotato di uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata e una luminosità eccellente. Presente anche la tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce esterna. Sotto la scocca trovi il processore A15 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna, per prestazioni sempre al top e uno spazio di archiviazione che ti permette di salvare tutti i contenuti che vuoi.

Come in ogni smartphone Apple, anche questo iPhone 13 è dotato di una doppia fotocamera che assicura immagini e video in altissima definizione. Il doppio sensore posteriore da 12 megapixel è la soluzione perfetta per chi vuole scattare immagini da vicino, da lontano, oppure foto panoramiche con il grandangolo. Nella parte frontale, invece, trovi la fotocamera TrueDepth. Tra le modalità di scatto trovi anche quella Cinema che ti trasforma in un vero registra con effetti di profondità e cambi di fuoco istantanei.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software rilasciate costantemente da Apple.

