IPhone 15, con lo sconto Amazon è da comprare subito: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo mese di aprile si sta chiudendo nel migliore dei modi, con tante offerte da non farsi sfuggire e sui dispositivi più amati dagli utenti. E quando parliamo di prodotti tech più amati, il primo pensiero va inesorabilmente all’iPhone 15, l’ultima versione dello smartphone Apple. Un telefono desiderato e tra i più acquistati su Amazon, soprattutto in questi giorni in cui è possibile fare un vero affare. L’iPhone 15, infatti, è protagonista di una delle migliori offerte disponibili sul sito di e-commerce: troviamo al minimo storico sia la versione con 128 gigabyte di memoria interna, sia quella con 256 gigabyte. Uno "sconto IVA" che permette di risparmiare centinaia di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dallo stesso sito di e-commerce. Insomma, una promo completa e da non farsi sfuggire per nessun motivo.

Per quanto riguarda l’iPhone 15 c’è poco da dire. Si tratta di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato e che rispetto alla versione precedente porta con sé diverse novità, anche sotto il punto di vista estetico. Apple ha definitivamente dato l’addio al notch e lo ha sostituito con la Dynamic Island, "un’isola" interattiva presente nella parte alta dello schermo che ti permette di interagire velocemente con le app che utilizzi di più. Nuovo è anche il comparto fotografico posteriore: per la prima volta su un iPhone "normale" (non Pro) trovi una fotocamera da ben 48 megapixel. Approfittane subito, potrebbe scadere a breve.

iPhone 15 in offerta: prezzo e sconto su Amazon

Non una, ma ben due versioni dell’iPhone 15 al minimo storico. In base alle vostre necessità potete scegliere tra il modello da 128 gigabyte, un po’ più economico ma con meno memoria, oppure la versione da 256 gigabyte che offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue foto, video e documenti di lavoro.

L’iPhone 15 con 128 gigabyte è in promo al minimo storico grazie allo sconto del 21% che fa scendere il prezzo a 769 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 153,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Se vuoi un po’ più di memoria, trovi in promo speciale anche la versione con 256 gigabyte di spazio di archiviazione. In questo caso lo sconto è del 19% e il prezzo finale di 899 euro. Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Rispetto al modello precedente, l’iPhone 15 porta con sé diverse novità molto interessanti, a partire proprio dal design. Come anticipato, Apple ha definitivamente mandato in pensione il notch (il piccolo blocco nero presente nella parte superiore dove erano presenti i sensori per il riconoscimento facciale e la fotocamera frontale) per far posto alla Dynamic Island, una piccola "isola" dinamica presente sempre nella parte superiore dello schermo e con la quale puoi interagire per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Apple ha sviluppato degli widget ad hoc che semplificano l’utilizzo dello smartphone.

L’iPhone 15 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e due volte più luminoso rispetto a quello del modello precedente. Non manca la tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce esterna. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore A16 Bionic con 128/256 gigabyte di memoria interna.

L’altra grande novità è il comparto fotografico. Apple ha optato per una soluzione con doppia fotocamera nella parte posteriore, ma rispetto al passato ha cambiato i sensori. In questo iPhone 15 trovi una fotocamera principale da ben 48 megapixel e un teleobiettivo 2x che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Una soluzione innovativa che si va a fondere alla perfezione con le tante modalità di scatto e di registrazione presenti nell’app Fotocamera.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e ricevi costantemente gli aggiornamenti software e di sicurezza di Apple.

