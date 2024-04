Il Cex di Swaggy, il token SWA si avvicina a grandi passi 

Fonte foto: Freepik

Prosegue la crescita di Swaggy sui mercati regolamentati nei quali il brand, di proprietà di Swag, si appresta a festeggiare nel corso dell’estate i 4 anni di attività. Con quasi 50.000 utenti attivi e prospettive di crescita in diversi nuovi mercati comunitari, Swaggy è oggi al centro dell’ecosistema Swag. Di cosa parliamo?

Swag è una delle principali realtà al mondo nel mining di Bitcoin

Forte di una disponibilità di oltre 15.000 macchine diffuse in alcune tra le più importanti e tecnologicamente avanzate mining farm. E Swaggy rappresenta, oltre che il punto di accesso all’ecosistema aziendale, anche il wallet nel quale ricevere direttamente l’accredito dei contratti di mining. Perche Swaggy consente all’utente sia di diventare il suo wallet di riferimento per ogni attività tradizionale, sia di essere il punto di accesso a tutti i prodotti e alle novità di Swag.

Oltre ai numeri servono ovviamente anche i prodotti, e qui l’azienda di origine estone non si risparmia assolutamente. L’ultimo arrivato in casa Swaggy è il CEX. Si tratta dell’acronimo in uso per identificare un Centralized Exchange, ossia una piattaforma che consente agli utenti di scambiare criptovalute in modo rapido e sicuro. Con il CEX, è possibile acquistare e vendere le criptovalute gestite dal wallet, come Bitcoin o Ethereum, con altre valute digitali o con valute tradizionali come l’euro. Il suo funzionamento è piuttosto semplice: gli utenti si iscrivono sulla piattaforma di Swaggy, depositano i fondi desiderati e possono iniziare subito a effettuare transazioni. Il CEX agisce come intermediario garantendo che entrambe le parti ricevano le quantità concordate.

Ecco perché il CEX è così utile

Innanzitutto il CEX offre agli utenti accesso a una vasta varietà di criptovalute, offrendo una maggiore flessibilità e diversificazione del portafoglio. Inoltre, il CEX offre una maggiore liquidità rispetto ai mercati peer-to-peer, semplificando il processo di scambio. Ma non finisce certo qui:

Accesso a una vasta varietà di criptovalute : Uno dei principali vantaggi del CEX è che offre agli utenti accesso a tutte le criptovalute supportate dalla piattaforma. Questo consente agli utenti di diversificare il proprio portafoglio e di partecipare a un’ampia gamma di progetti e mercati.

Maggiore liquidità : Il CEX offre anche una maggiore liquidità rispetto ai mercati peer-to-peer. Ciò significa che gli utenti possono acquistare o vendere criptovalute in modo più rapido e con un'alta probabilità di trovare un acquirente o un venditore disposto a effettuare la transazione. Questo rende il processo di scambio più efficiente e conveniente.

Semplicità e facilità d'uso: I CEX sono progettati per essere semplici e facili da usare, anche per utenti non esperti. Le interfacce utente intuitive e gli strumenti di trading intuitivi rendono il processo di scambio di criptovalute accessibile a tutti.

Il CEX di Swaggy offre un’occasione in più. Oltre a tutta la sicurezza dai prodotti proposti da Swag, il wallet offre la possibilità di custodire il token $SWA lanciato dall’azienda estone lo scorso luglio attraverso una serie di presale. Proprio in questi giorni parte l’ultima presale che porterà poi il token al listing sul CEX nel corso della prossima estate, prima di spiccare poi il volo verso i mercati decentralizzati.

Già nelle prime presale $SWA si è rivelato un successo e, soprattutto, un token innovatore molto apprezzato dall’utenza. Utenza che ha potuto acquistarlo, direttamente, in appositi pacchetti, oppure all’interno dei prodotti di mining. Potendo inoltre contare su un white paper chiaro, programmatico e trasparente.

