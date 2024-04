Smartphone Android lento: cosa fare per velocizzarlo

Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

È facile dover fare i conti con uno smartphone Android lento, soprattutto quando il dispositivo inizia ad avere qualche anno di troppo sulle spalle. Chi deve affrontare questo problema può adottare una serie di contromisure, in modo da velocizzare lo smartphone Android. Entro certi limiti, infatti, è possibile migliorare le prestazioni del dispositivo. Vediamo, quindi, quali sono gli accorgimenti utili per velocizzare lo smartphone.

Disinstallare app pesanti

Se il proprio smartphone Android ha un hardware non di primo livello potrebbe avere difficoltà a gestire le app più pesanti, come i giochi più recenti e le applicazioni di foto e video editing con tanti strumenti disponibili. Meglio optare per app leggere e che non richiedono una capacità di elaborazione elevata per evitare di appesantire troppo il dispositivo. Le app pesanti, quindi, vanno disinstallate. Si tratta di una delle prime cose da fare quando bisogna liberare la memoria dello smartphone.

Cancella la cache

Per “fare pulizia” all’interno del proprio smartphone Android lento è possibile cancellare la cache delle app. Alcuni smartphone hanno già un’app installata per completare queste operazioni. In caso contrario, è possibile scaricare un’app di pulizia dal Play Store oppure cancellare manualmente la cache delle app dalle Impostazioni.

La procedura, in questo caso, cambia in base allo smartphone utilizzato. In genere, è sufficiente andare nell’elenco delle app e poi in Utilizzo memoria e, quindi, cancellare la cache dell’applicazione, andando a liberare spazio prezioso all’interno della memoria del sistema operativo.

Elimina app inutili e bloatware

Per velocizzare lo smartphone Android è utile eliminare le app inutili. Soprattutto per i dispositivi di fascia bassa e con poca memoria (sia RAM che di storage), è consigliabile avere poche app, selezionando con attenzione quelle da installare e quelle, invece, da eliminare. Un’app poco utilizzata, quindi, andrà eliminata. In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile reinstallarla nuovamente dal Play Store. Da notare che molte app pre-installate dal produttore potrebbero essere un vero e proprio bloatware ovvero del software inutile per l’utente che occupa spazio e impiega risorse del sistema. Eliminare (o disattivare) queste app è, quindi, molto utile.

Aggiornare il sistema operativo

Un aggiornamento può cambiare la vita: uno smartphone Android lento potrebbe dover fare i conti con un sistema operativo pieno di bug. Per questo momento, è sempre importante aggiornare il sistema operativo, installando la versione più recente disponibile che potrebbe eliminare i bug e, quindi, garantire un miglioramento delle prestazioni (oltre che della sicurezza). Per verificare la disponibilità di un aggiornamento è possibile fare riferimento all’apposita sezione delle Impostazioni.

Riavviare lo smartphone

Un semplice ma spesso efficace trucco è quello di riavviare lo smartphone, eliminando processi in background e possibili bug temporanei. Si tratta di un sistema che può tornare sempre utile per velocizzare uno smartphone Android lento. Da valutare anche la possibilità di formattare lo smartphone, per ripristinare le impostazioni di fabbrica.