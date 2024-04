Galaxy S24 Ultra, il prezzo crolla al minimo storico: sconto spaziale

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un’offerta lampo per cominciare bene questo weekend. Ed essendo un’offerta lampo devi approfittarne subito: potrebbe terminare nel giro di pochissime ore. Stiamo parlando della super promo disponibile sul Galaxy S24 Ultra, disponibile per la prima volta al minimo storico e con un risparmio totale di ben 350 euro. Per uno dei migliori smartphone Android disponibili in questo momento sul mercato (se non il migliore) si tratta di un vero affare. Il merito di questo minimo storico è del doppio sconto presente in pagina: oltre allo sconto fisso di ben 200 euro, puoi applicare un coupon che ti fa risparmiare altri 150 euro. Si tratta di una promo speciale di Samsung e valida solo fino al 28 agosto (ma potrebbe terminare prima, i coupon sono limitati).

Per quanto riguarda il Galaxy S24 Ultra, c’è poco da dire. Lanciato sul mercato da pochi mesi, è dotato di una scheda tecnica con pochi eguali e soprattutto delle nuova tecnologia Galaxy AI che integra l’intelligenza artificiale in ogni funzione del telefono. Puoi fare ricerche con un semplice tap sullo schermo, tradurre le chiamate in tempo reale, trascrivere le interviste, tutto in pochissimi secondi e senza fare nessuno sforzo. Inoltre, il Galaxy S24 Ultra è dotato anche della S Pen, il magico pennino che lo trasforma in un mini-tablet e in uno strumento utile anche per lavorare. Insomma, una vera promo eccezionale da non farsi scappare.

Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Torna per pochissimi giorni la promo con coupon di Samsung che riguarda alcuni dei suoi dispositivi migliori. In questo caso il prezzo del Galaxy S24 Ultra nella versione con 256 gigabyte di memoria interna scende al minimo storico. Lo smartphone super top di gamma è disponibile su Amazon a un prezzo di 1149 euro, con uno sconto di ben 350 euro su quello di listino. Minimo storico e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Come detto, la promo dura pochissimi giorni (scade il 28 aprile), ma potrebbe terminare anche in anticipo perché il numero di coupon è limitato. Approfittane subito, a questo prezzo lo smartphone andrà a ruba.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

I poteri della tecnologia Galaxy AI con la potenza di uno dei migliori smartphone Android sul mercato. Un connubio perfetto per gli amanti degli smartphone. Galaxy AI è la nuova tecnologia che porta una nuova idea di intelligenza artificiale sul tuo smartphone. Con l’AI puoi fare di tutto ed è sempre pronta a darti una mano: puoi effettuare ricerche con un semplice tap o cerchiando un oggetto presente in un’immagine, modificare foto e video per renderli perfetti, oppure tradurre in tempo reale le chiamate. Le potenzialità sono infinite e con il Galaxy S24 Ultra diventa tutto più semplice.

Lo smartphone premium di Samsung è un concentrato unico di potenza, già a partire dallo schermo. È dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Puoi guardare qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile e grazie alla luminosità elevatissima non avrai problemi di visibilità anche sotto la luce del sole. Sotto lo schermo trovi le prestazioni del processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Rispetto al modello precedente Samsung ha fatto un salto in avanti anche per quanto riguarda il comparto fotografico, ritenuto da molti già come uno dei migliori in circolazione. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da ben 200 megapixel, coadiuvata da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel, da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 10x e da un altro teleobiettivo, ma da 10 megapixel e con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Oltre a tutto questo, c’è l’immancabile aiuto dell’intelligenza artificiale e delle tante tencologie sviluppate da Samsung che migliorano la qualità di foto e video.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto al caricatore rapido.

