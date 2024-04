Come trovare connessioni Wi-Fi gratis quando si è in giro

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Trovare una connessione Wi-Fi gratis quando si è in giro è molto facile: ecco alcuni trucchi per individuarne una facilmente

Trovare connessioni Wi-Fi gratuite quando si è in giro è possibile e ci sono alcuni piccoli trucchi che, se messi in pratica correttamente, consentono di individuare facilmente una rete Wi-Fi da utilizzare, senza costi, per accedere a Internet.

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare: in Italia, grazie a tariffe mobile con tantissimi Giga, è possibile utilizzare il proprio smartphone come hotspot. Le cose cambiano, però, all’estero: in queste situazioni, infatti, avere una rete Wi-Fi a cui connettersi “al volo” può essere fondamentale. Ecco alcuni consigli da seguire per individuarle facilmente:

Trova una catena commerciale

I pub, i bar e alcuni negozi hanno delle connessioni libere. Non tutti però. E non possiamo stare tutto il tempo a cercare una caffetteria dove sederci e sfruttare il Wi-Fi. Per andare a colpo sicuro guardiamoci intorno e cerchiamo una grande catena commerciale.

Questa è una soluzione molto utile nelle grandi città dove questo tipo di negozi si susseguono uno dopo l’altro. Mentre in città più piccole e nei paesi è più complicato. In questo caso controlliamo dove si trovano il comune, la stazione o degli uffici di vari istituzioni. Nella maggior parte di questi edifici il Wi-Fi è gratuito.

Prima di partire per un viaggio all’estero può essere utile effettuare alcune ricerche, utilizzando un’app di mappe, per verificare i punti di interesse e considerare anche i luoghi dove è possibile trovare una connessione Wi-Fi gratuita per connettersi a Internet.

Hotspot pubblici

I negozi però non sono l’unica soluzione. Se dobbiamo lavorare e finiamo i dati o perdiamo la nostra connessione per un qualsiasi motivo allora potremo cercare dei luoghi, all’interno della nostra città, dove ci siano gli hotspot comunali. I Parchi, i mezzi di trasporto pubblici, i luoghi d’interesse turistico, i musei e anche le biblioteche comunali spesso offrono una connessione gratuita.

Alle volte con una limitazione oraria giornaliera. Per svolgere un breve lavoro o per rispondere a un’email di massima importanza però possono bastare. In alcune città, e sempre più spesso anche nei piccoli paesi, le piazze più grandi vengono dotate di hotspot. Individuarli è semplice, sono quasi sempre contraddistinti da dei cartelli con il logo del Comune.

App per trovare le connessioni

Esistono diverse applicazioni che possiamo usare per trovare le connessioni disponibili. Il problema di questi servizi è che spesso funzionano solo online. E perciò, a noi che siamo rimasti senza Rete, non risolvono alcun problema. Ci sono per alcune app che funzionano alla perfezione anche offline.

Queste ricercheranno i Wi-Fi più vicini in modo da avvicinarci per connetterci. Un’applicazione di questo genere è Instabridge, che funziona sia su smartphone Android che iOS. È consigliabile avere sempre un’app di questo tipo sul proprio smartphone (sia il PlayStore che l’App Store ne hanno diverse) in modo da utilizzarla all’occorrenza.

Chiedere informazioni

Questo è il consiglio meno tecnologico ma più umano di tutti: chiediamo. Alle volte quando la connessione non funziona andiamo nel panico e ci dimentichiamo che prima di Internet le persone per raggiungere un posto semplicemente chiedevano alla gente. In questo modo potremo fare anche noi.

E se abbiamo proprio bisogno di una connessione potremo semplicemente chiedere la password Wi-Fi al proprietario di un negozio o di un locale che ha protetto la sua connessione. Se lo facciamo con gentilezza e ci fermiamo a prendere un caffè o a mangiare qualcosa sicuramente ci daranno la password senza problemi.

Attenzioni alle reti pubbliche

Dopo aver individuato una rete Wi-Fi gratis per connettersi a Internet quando ci si trova in giro è opportuno adottare alcuni accorgimenti prima di iniziare a navigare. Le reti Wi-Fi dei negozi e dei luoghi pubblici non offrono lo stesso livello di privacy della rete Wi-Fi di casa. Utilizzare una rete Wi-Fi pubblica potrebbe richiede una maggiore attenzione durante la connessione.

Per questo motivo, è opportuno evitare di usare queste reti per l’accesso a dati sensibili (ad esempio per accedere all’Area Clienti della propria banca). In questi casi, può tornare utile utilizzare una VPN che, grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica “no log” da parte del provider del servizio, consente di rendere privata una connessione, massimizzando la sicurezza.