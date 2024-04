Moulinex, friggitrice ad aria a prezzo stracciato: doppio sconto imperdibile

Fonte foto: Amazon

Facile da utilizzare e pulire, versatile e capiente. Queste, in estrema sintesi, le caratterisitche di punta della Moulinex Easy Fry Deluxe. Una friggitrice ad aria, quella dello storico marchio francese, che ti permetterà di realizzare pietanze di ogni tipo in poco tempo e senza troppa fatica.

Dotata di un intuitivo pannello di controllo, è perfetta per preparare pranzi e cene per la famiglia – o per feste con amici – senza dover passare ore e ore di fronte ai fornelli. E grazie ai vari programmi di cottura potrete cucinare di tutto, dalle patatine fritte a succulenti arrosti. E grazie alla promozione di oggi su Amazon, la pagherete pochissimo: il doppio sconto fa crollare il prezzo al minimo storico.

Moulinex, doppio sconto da urlo sulla friggitrice ad aria: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sulla friggitrice ad aria Moulinex è di quelle da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. La Easy Fry Deluxe è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico: un vero e prorio affare per tutti.

Allo sconto fisso del 56% si somma un coupon da attivare in pagina dal valore del 25%. Grazie a questa doppia promozione, il prezzo cala a poco più di 70 euro, con un risparmio di 150 euro rispetto al listino (224,99 il prezzo consigliato dallo stesso produttore).

Moulinex Easy Fryer Deluxe scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Griglia, arrostisce, frigge (in maniera sana) e cuoce al forno. La Easy Fry Deluxe di Moulinex racchiude in un unico elettrodomestico – compatto e facile da utilizzare – le funzioni solitamente svolte da almeno 3 elettrodomestici. Dotata di un cestello da 4,2 litri (capienza più che sufficiente per preparare pietanze per tutta la famiglia o gruppi di amici), ti permette di dare libero sfogo alla tua fantasia tra i fornelli.

Grazie all’intuitivo pannello di controllo e agli 8 programmi di cottura preimpostati (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) tutto quello che dovrai fare sarà aggiungere gli ingredienti nel cestello, scegliere la modalità preferita e attendere che il tempo di cottura sia terminato. Al resto penserà tutto la friggitrice ad aria dello storico marchio francese.

Grazie alla tecnologia di cottura ciclonica, infatti, l’aria circolerà nel cestello in maniera ottimale, così da garantire cibi croccanti e perfettamente cotti all’esterno e morbidi all’interno. Il tutto con utilizzando una quantità minima di olio, per pietanze sane e gustose.

Il cestello con sistema brevettato, poi, lo rende particolarmente facile da pulire. Al termine della cottura sarà sufficiente attendere che si raffreddi e nel giro di una manciata di secondi sarà perfettamente pulito con il minimo sforzo.

