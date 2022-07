Esperienze Amazon Prime Day: tutti gli eventi più esclusivi

Con l’avvicinarsi dell’Amazon Prime Day 2022, la due giorni dedicata allo shopping estivo che si terrà i prossimi 12 e 13 luglio, scopriamo le novità che caratterizzano l’evento di quest’anno. Infatti, accanto ai classici due giorni di sconti, Amazon propone anche le "Esperienze Prime Day", veri e propri eventi unici e irripetibili che riguardano accanto a sconti su una selezione di prodotti esclusivi, anche esperienze da vivere con tanti Vip del mondo della musica, influencer e talenti.

L’evento Amazon Prime Day targato 2022 si propone come un inno alla ritrovata voglia di vivere dopo i due anni di pandemia. Lo spirito è dunque più libero e allegro e si traduce concretamente con tanti incontri dal vivo ma esclusivi che sarà possibile prenotare da luglio a ottobre e è possibile portare con sè sempre una persona, dunque per una coppia. A iniziare dalla possibilità di visitare famose aziende del Made in Italy che vendono i propri prodotti su Amazon. Tra le esperienze segnaliamo la degustazione di un aperitivo preparato da un sushi chef, la scoperta delle erbe officinali in un vero laboratorio erboristico o una gara di go-kart. Le esperienze sono gratuite ma prevedono l’acquisto del prodotto abbinato che va da un minimo di 13 euro a un massimo di 250 euro.

Cosa sono le Esperienze Prime Day

Possono accedere alle Esperienze Prime Day tutti gli iscritti a Prime o coloro che sottoscrivono l’abbonamento Prime Day che nel primo mese è in prova e gratuito.

Tra gli eventi che si possono prenotare nei giorni Prime Day, il 12 e 13 luglio dalle 10 alle 18, è possibile accedere all’acquisto del CD di Jack Savoretti (19,90 euro) e contemporaneamente prenotare un posto, gratuitamente, allo showcase live a Milano.

Oppure, acquistando una racchetta di Padel da 49,90 euro si potrà prenotare il torneo di Padel in compagnia di Rudy Zerbi portando con sè anche un accompagnatore.

Tutti gli eventi Esperienze Prime Day

Ecco la lista di tutti gli eventi Esperienze Prime Day che si possono prenotare i giorni 12 e 13 luglio dalle 10 alle 18 e riservati a alla persona titolare dell’abbonamento Prime Day più accompagnatore e fruibili in date selezionate tra luglio e ottobre:

Live showcase a Milano con Jack Savoretti.

Live showcase a Milano con Sissi protagonista della ventunesima edizione di Amici.

Luca D’Alessio, in arte LDA: raduno speciale con i fan a numero chiuso a Milano in collaborazione con Sony Music, allievo di Amici e disco di platino con l’inedito "Quello che fa male".

Concerto e backstage speciale a numero chiuso con Il Pagante a una delle date del suo Summer Tour 2022 europeo.

Evento di lancio della terza stagione di "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo" a Milano, con Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Jackal), Rkomi e Irama.

"Chi arriva Prime?" – Gara di Go-kart con Riccardo Dose.

Aperisushi con Angelica Massera al Ristorante La Botte di Ferro Fish & Sushi di Grottaferrata (Roma).

Serata di binge watching della serie Amazon Original "The Marvelous Mrs. Maisel" con Emma Galeotti.

Showcooking esclusivo in compagnia di Mohamed Ismail Bayed, in arte Momo, con degustazione di specialità marocchine presso il Riad Majorelle Bistrot di Milano.

Torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa al Padel Club Tolcinasco (MI).

Percorso alla scoperta delle erbe officinali a Sprea (VR) con Erbecedario con soggiorno e cena presso Tenuta Le Cave a Tregnago (VR).

Laboratorio di arte orafa a Bassano del Grappa (VI) con Lucchetta 1953 con soggiorno e cena presso l’Hotel Ca’ Sette di Bassano del Grappa.

Week-end tra le eccellenze emiliane con Emilia Food Love.

Volo in elicottero sulle terre del Barolo con passeggiata tra i vigneti, light lunch e degustazione di vino locale presso la Cascina Lo Zoccolaio a Barolo (CN).

Biglietti in area VIP allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla prima partita di campionato in casa della stagione 22/23 della SSC Napoli contro l’AC Monza.

