Fonte foto: Aldeas Scholas Films

Aldeas — A New Story: è questo il titolo del nuovo documentario firmato dal leggendario regista Martin Scorsese e con la partecipazione di Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, morto il 21 aprile 2025 a 88 anni. La produzione in uscita prossimamente includerà l’ultima intervista del pontefice davanti alla telecamera e diverse conversazioni inedite tra Scorsese e Bergoglio. Il documentario è sviluppato da Scholas, movimento educativo internazionale fondato dal defunto Papa.

Papa Francesco nel documentario Aldeas — A New Story

I lavori per Aldeas — A New Story erano in corso da diverso tempo prima della morte improvvisa del pontefice. Scritto da Ezequiel del Corral e Teresa Leveratto, e fondato sull’assunto caro a papa Francesco che la creatività abbia natura sacra, il documentario si propone di raccontare l’iniziativa “Aldeas” di Scholas.

Aldeas Scholas Films è infatti il ramo di produzione cinematografica del movimento Scholas e ha l’obiettivo di esplorare l’essenza dell’esistenza umana e le connessioni con noi stessi, con gli altri e con il sacro, attraverso narrazioni documentaristiche e di finzione che vadano oltre lo schermo.

Unendo educazione, produzione cinematografica e costruzione di comunità, la mission profonda è insomma quella di rendere reali alcuni degli appelli più profondi del pontificato di Bergoglio, come creare una cultura dell’incontro a partire dalle periferie, raccogliere la bellezza della diversità umana e promuovere l’unità in un mondo diviso.

«Aldeas è un progetto estremamente poetico e molto costruttivo, perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la socialità umana, i conflitti umani… l’essenza del cammino di una vita», aveva dichiarato Papa Francesco a proposito di questa iniziativa.

L’ultima intervista in video di Papa Francesco

Come accennato, il documentario Aldeas — A New Story include anche l’ultima intervista approfondita di Papa Francesco davanti alla telecamera, che è stata appunto girata in esclusiva per questo lungometraggio.

«Oggi più che mai, dobbiamo parlarci, ascoltarci l’un l’altro tra culture diverse», ha commentato recentemente Scorsese in merito all’iniziativa. «Uno dei modi migliori per farlo è condividere le storie di chi siamo, riflessi nelle nostre vite ed esperienze personali. Questo ci aiuta a capire e valorizzare come ciascuno di noi vede il mondo. Era importante per Papa Francesco che le persone di tutto il mondo potessero scambiarsi idee con rispetto, preservando al contempo la propria identità culturale, e il cinema è il mezzo migliore per farlo».

Aldeas — A New Story inizia da una domanda: cosa succede quando si consegna una telecamera a una piccola e remota comunità e le si chiede di raccontarsi? Le prime comunità a rispondere partecipando al progetto cinematografico vengono da Indonesia, Gambia e Italia. La realizzazione dei loro cortometraggi narrativi originali è raccontata e documentata in Aldeas — A New Story, che si fonda sulla convinzione che la creatività non sia solo un mezzo di espressione, ma un percorso verso la speranza e la trasformazione.

Fare cinema con Papa Francesco nelle periferie del mondo

Riassumendo, il documentario Aldeas — A New Story mostrerà sullo schermo i processi di produzione cinematografica avviati in alcune località remote del mondo, dando voce a storie semplici ma significative scritte, prodotte, interpretate e dirette dagli stessi abitanti delle comunità coinvolte, con la partecipazione di un attore di fama internazionale e il coinvolgimento speciale di Papa Francesco.

I cortometraggi realizzati saranno presentati in nuovi cinema locali creati per l’occasione, che fungeranno da centri duraturi per l’espressione culturale e l’educazione. Nel documentario, il racconto di queste produzioni cinematografiche locali si intreccia a conversazioni dietro le quinte tra Martin Scorsese e Papa Francesco.