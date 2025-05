Come vedere in TV e in streaming il Roland Garros 2025

Dal 25 maggio all'8 giugno si disputa il Roland Garros 2025. Ecco come vedere in TV e in streaming il secondo torneo del Grande Slam dell'anno.

Fonte foto: serezniy/123RF.com

Arriva il caldo ed è tempo di Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam della stagione e l’unico a giocarsi sulla terra rossa. Uno dei tornei più amati dagli appassionati del tennis e l’unico su terra rossa a giocarsi al meglio dei cinque set. Un appuntamento che arriva dopo gli Internazionali di Roma che hanno visto il nostro Jannik Sinner tornare sui campi dopo la squalifica di tre mesi. E subito il numero uno al mondo ha conquistato la finale, perdendo solamente contro Alcaraz che arriva a a Parigi da grande favorito. L’Italia, però, ha diverse carte da giocarsi. Non solo Sinner, ma anche Lorenzo Musetti che è in grande forma, dopo aver raggiunto due finali e una semifinale nei tre tornei Master 1000 disputati quest’anno sulla terra rossa. Risultati che gli hanno permesso di raggiungere l’ottava posizione nel ranking mondiale.

Grande attesa anche per Jasmine Paolini. La tennista italiana arriva dalla vittoria sia in singolare che in doppio (con Sara Errani) degli Internazionali di Roma e punta a ripetere l’exploit dello scorso anno, quando raggiunse la finale del Roland Garros. Il sorteggio non è stato molto fortunato e per arrivare in finale dovrà superare grandi ostacoli, tra cui la Swiatek, campionessa in carica del torneo parigino.

Il Roland Garros 2025 è un'esclusiva di Discovery che trasmette tutte le partite del torneo del Grande Slam sulla sua piattaforma di streaming e anche sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Canali disponibili su diverse piattaforme, tra cui NowTV.

Quando inizia Roland Garros 2025

Dal 25 maggio all’8 giugno si disputa il Roland Garros 2025, il secondo torneo del Grande Slam e l’unico a disputarsi sulla terra rossa.

Roland Garros: gli italiani in gara

Grande rappresentanza azzurra al Roland Garros 2025. Sono ben undici gli italiani presenti nel tabellone principale e le speranze di vederne più di qualcuno raggiungere la seconda settimana è molto alta. Oltre al numero uno al mondo Jannik Sinner e al numero otto Lorenzo Musetti, gli altri italiani presenti sono: Flavio Cobolli (reduce dalla vittoria all’ATP 500 di Amburgo), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Matteo Bellucci, Luca Nardi, Francesco Passato, Matteo Giagante (dalle qualificazioni) e Giulio Zeppieri (dalle qualificazioni, se la vedrà al primo turno contro Alcaraz). Assente Matteo Berrettini per infortunio.

Il sorteggio non è stato troppo fortunato per gli azzurri, a partire da Jannik Sinner. Il numero al Mondo è nella stessa parte di tabellone di Draper e di Zverev e per l’accesso in finale dovrà alzare il livello del suo tennis. Musetti, invece, è nella parte di tabellone di Alcaraz e centrare la semifinale è un’impresa alla sua portata.

Roland Garros: le italiane in gara

Sono quattro le tenniste italiane presenti nel tabellone principale del Roland Garros. La nostra portacolori Jasmine Paolini (numero quattro del seeding), Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini (proveniente dalle qualificazioni). Le speranze sono riposte tutte su Jasmine Paolini che, nonostante la testa di serie numero quattro, ha ricevuto in “dono” un tabellone molto complicato. Dalla sua parte c’è la Swiatek, vincitrice lo scorso anno del torneo, e per raggiungere la finale non dovrà sbagliare nulla.

Come vedere il Roland Garros in TV

Da oramai diversi anni i diritti TV del Roland Garros sono un’esclusiva Discovery. L’emittente televisiva trasmetterà tutte le partite del torneo sulla propria piattaforma on demand Discovery+, raggiungibile sul TV tramite l’apposita app. Le migliori partite del giorno, invece, saranno visibili anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2, i due canali sportivi di Discovery disponibili su diverse piattaforme, come ad esempio Sky, DAZN e anche NowTV.

Se sei un appassionato di tennis e non sei abbonato a nessuna piattaforma, NowTV è una delle scelte migliori che puoi fare oggi. L’abbonamento al PassSport è in offerta con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino e hai accesso a tutti i contenuti sportivi di NowTV. Oltre ai canali di Eurosport, puoi vedere la finale di Champions League, la Formula 1, i playoff dell’NBA e tantissimo altro.

Come vedere il Roland Garros in streaming

Puoi seguire il Roland Garros 2025 anche in streaming utilizzando l’app di NowTV disponibile per qualsiasi smartphone, tablet e computer. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, basta cercare i canali di Eurosport 1 o Eurosport 2 e cliccarci sopra. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del match. Per tutti coloro che si abbonano oggi, c’è uno sconto del 40% sull’abbonamento mensile. Ti basta cliccare sul link qui in basso.

Puoi vedere il Roland Garros 2025 anche in streaming sull’app di SkyGo e di Discovery Plus.