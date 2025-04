Un "bacio" tra la Luna e Spica, stella gigante blu appartenente alla costellazione della Vergine, sarà visibile in cielo il 13 aprile 2025. Come osservare l'evento astronomico?

Fonte foto: 123RF

Il 13 aprile 2025 si verificherà un fenomeno astronomico osservabile in diverse regioni del mondo: la Luna Piena passerà in prossimità (apparente) della stella Spica, la più luminosa della costellazione della Vergine. Sebbene si tratti di un semplice allineamento prospettico, l’evento sarà ben visibile a occhio nudo e d’interesse sia per astrofili che per chi segue i fenomeni celesti.

Caratteristiche dell’evento: visibilità e dati tecnici

L’evento astronomico del 13 aprile 2025 non prevede un’interazione fisica tra gli oggetti coinvolti, dunque non si tratta di un’eclissi né di una congiunzione planetaria, ma rappresenta un semplice avvicinamento angolare nel cielo, ossia un allineamento ottico. Spica si troverà apparentemente molto vicina alla Luna Piena, formando un allineamento che sarà ben riconoscibile per via del forte contrasto tra i due corpi: ecco perché si parla di “bacio celeste”.

Spica (Alfa Virginis) è una stella binaria spettroscopica situata a circa 250 anni luce dalla Terra. Si tratta di una gigante blu di classe spettrale B1 III–IV, con una massa 11,43 volte superiore a quella del Sole e un raggio circa 7,4 volte più grande. L’intero sistema emette una luminosità circa 20.500 volte maggiore rispetto a quella solare che, unita alla tonalità azzurra, può renderla facilmente riconoscibile nel cielo notturno.

La luce della Luna impiega circa 1,3 secondi a raggiungere la Terra, mentre la radiazione proveniente da Spica viaggia nello spazio da oltre due secoli. L’osservazione simultanea dei due oggetti consente di apprezzare la differenza di colore e luminosità: la Luna, con luce riflessa di tipo solare, appare biancastra/argentea, mentre Spica mostra una tonalità azzurra tipica delle stelle di classe B.

L’emisfero australe sarà favorito per la visibilità dell’evento, dove l’allineamento si potrà osservare verso nord-est. Nell’emisfero boreale, il punto di osservazione si collocherà verso sud-est. Anche in aree urbane con moderato inquinamento luminoso sarà possibile distinguere entrambi gli oggetti, grazie alla loro luminosità.

La Luna raggiungerà la fase di plenilunio nelle prime ore del 13 aprile, ma nella notte precedente sarà già illuminata per oltre il 99% della sua superficie visibile. Questo rende l’osservazione possibile anche la sera del 12 aprile, in particolare intorno alle 22:00 ora locale.

Rilevanza scientifica e opportunità di osservazione

Sebbene non si tratti di un fenomeno raro in senso assoluto, l’allineamento tra la Luna Piena e Spica è comunque abbastanza sporadico e significativo per diversi motivi: innanzitutto, consente l’identificazione di Spica anche da parte di osservatori non esperti, sfruttando la posizione della Luna come riferimento visivo.

L’evento astronomico, poi, fornisce un esempio di prospettiva celeste, dove oggetti lontanissimi appaiono vicini per effetto della loro posizione relativa. Insomma, si tratta di un’occasione utile per osservazioni strumentali (con binocoli o telescopi), specialmente se si desidera studiare e comprendere meglio la differenza cromatica tra corpi celesti di natura differente.

Dal punto di vista didattico, il fenomeno rappresenta una valida introduzione all’astronomia osservativa: la costellazione della Vergine è una delle più grandi del cielo e tra le principali dell’emisfero celeste meridionale. Il suo ruolo nella navigazione antica è ben documentato e contiene, oltre a Spica, numerosi oggetti d’interesse come galassie e ammassi visibili solo con strumenti avanzati.

L’evento può essere documentato fotograficamente anche con strumentazione amatoriale. Per un’osservazione ottimale si consiglia un luogo con cielo sgombro da ostacoli e condizioni atmosferiche stabili.