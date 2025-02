Facebook cancella milioni di video: come salvarli

Fonte foto: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Facebook ha annunciato una modifica alle sue condizioni di utilizzo, in particolare per quanto riguarda l’archiviazione delle dirette che, in precedenza, venivano salvate. Ora non sarà più così: il social network, infatti, adotterà una nuova politica per la gestione di questi video, che saranno cancellati in automatico dopo un certo periodo di tempo.

Questa novità vale sia per i nuovi video delle dirette live che per tutti i video precedenti e che oggi sono archiviati nei profili e nelle pagine degli utenti. Con la nuova politica del social, ci saranno 30 giorni di tempo per evitare la cancellazione automatica del video di una trasmissione live su Facebook.

Facebook cancella i video in diretta

La nuova politica di Facebook prevede la cancellazione automatica dei video trasmessi in diretta. Tale cancellazione avverrà dopo 30 giorni. Si tratta di un sistema simile a quello adottato da Twitch, la principale piattaforma social per i video live, che prevede la cancellazione automatica dopo 14 giorni (oppure dopo 60 giorni per i creator partner e affiliati alla piattaforma). Su YouTube, invece, è possibile “trasformare” in automatico una live in un video da salvare nel canale. Nel suo post sul blog uufficiale Facebook ha evidenziato che questa modifica permetterà al social di “allinearsi agli standard del settore“.

Addio anche alle vecchie live

La cancellazione dei video trasmessi in diretta riguarderà anche le live passate, che saranno eliminate dal social superati i 30 giorni dalla trasmissione. Per questo periodo di transizione, gli utenti avranno a disposizione 90 giorni (a partire dal momento in cui riceveranno la notifica dal social) per scegliere cosa fare con i video delle live passate. Le opzioni sono, sostanzialmente, tre.

Sarà possibile, infatti, scaricare i video per archiviarli in locale oppure trasferirli in uno spazio cloud di terze parti collegato al proprio account Facebook o ancora convertirli in un reel, estrapolandone un segmento.

La procedura per gestire i video delle live è semplice. Bisogna accedere al proprio profilo Facebook e poi premere sui tre puntini sulla destra. A questo punto, bisogna andare in Registro attività e scorrere l’elenco fino a trovare i video da salvare. Per individuare facilmente i video delle live è possibile attivare l’apposito filtro di ricerca. Premendo sui tre puntini accanto al video in questione sarà possibile scegliere cosa fare. Per trasferire i video su un servizio cloud si può premere sulla notifica con cui Facebook comunica all’utente la data di cancellazione dei video e poi attivare il trasferimento.