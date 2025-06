Fonte foto: Sonos

Per acquistare un paio di cuffie Bluetooth di tipo over ear è possibile oggi puntare sulle Sonos Ace. Si tratta di un prodotto di altissima qualità che rappresenta oggi uno dei modelli di riferimento dell’intero segmento di mercato. La possibilità di sfruttare una nuova offerta Amazon che abbatte il costo delle cuffie, quindi, è da cogliere al volo.

Grazie alla promozione in corso, le Sonos Ace sono oggi disponibili con un prezzo scontato di 379 euro e con l’opzione per effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Le cuffie sono vendute direttamente da Amazon e sono proposte oggi al minimo storico sullo store (con un taglio netto rispetto al listino di 498,99 euro).

Gli utenti interessati all’acquisto hanno possono scegliere tra due colorazioni. Le cuffie Sonos, infatti, sono disponibili sia in versione nera che in versione bianca, adattandosi a diversi stili e preferenze. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare.

Sonos Ace

Sonos Ace: la scheda tecnica

Le Sonos Ace sono cuffie over ear di tipo wireless. Per il collegamento a un dispositivo sorgente, le cuffie utilizzano la connettività Bluetooth (con possibilità di collegamento a due dispositivi in contemporanea), con anche il supporto all’audio lossless e all’audio spaziale. C’è anche il supporto Dolby Atmos.

Da segnalare, inoltre, che le cuffie Sonos sono utilizzabili anche in modalità cablata e sono dotate del riconoscimento intelligente che rileva quando l’utente le ha indossate. Tra le funzioni più interessanti troviamo la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore, con anche la modalità Trasparenza. La gestione delle varie funzionalità avviene tramite l’app dedicata.

Per l’utilizzo in modalità wireless, invece, non ci sono problemi di autonomia. Con una carica completa, infatti, le Ace sono in grado di offrire fino a 30 ore di utilizzo, con anche il vantaggio di poter ripristinare rapidamente l’autonomia grazie alla ricarica veloce.

Sonos Ace: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare le Sonos Ace con un prezzo scontato di 379 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo sconto, che porta le cuffie al minimo storico su Amazon, è disponibile per entrambe le colorazioni del prodotto di Sonos (bianco e nero). Per accedere all’offerta a tempo (terminerà il 7 giugno) basta premere sul banner qui di sotto.

Sonos Ace