Incontro sonda Voyager 2 e Urano: è stato rivelato un fenomeno strano a distanza di molto tempo.

Ecco cosa hanno scoperto gli studiosi analizzando il complicato flusso di dati generato dall’interazione: c’è spazio per nuove teorie.

L’anomalia del campo magnetico di Urano

L’incontro tra Voyager 2 e Urano, risalente al gennaio del 1986, rappresenta un evento storico e scientifico unico: mai prima di allora una sonda terrestre aveva esplorato così da vicino il settimo pianeta del Sistema Solare. L’osservazione diretta, avvenuta per poche ore, ha però rivelato fenomeni del tutto inaspettati, rendendo l’analisi dei dati raccolti estremamente complessa e intrigante.

A distanza di quasi 40 anni, una nuova interpretazione suggerisce che un’anomalia registrata potrebbe essere stata provocata da un fenomeno eccezionale legato all’attività solare, sollevando dubbi e curiosità sul vero aspetto di Urano.

La missione di Voyager 2, lanciata dalla NASA per esplorare i pianeti esterni del Sistema Solare, ha fornito informazioni preziose su Urano, ed è ancora oggi la principale fonte di dati diretti su questo gigante ghiacciato. Tuttavia, ciò che la sonda ha osservato non ha seguito il comportamento degli altri pianeti: il campo magnetico di Urano, anziché mostrare una zona densa di particelle cariche, era insolitamente vuoto.

Inoltre, le cinture di radiazione, cioè le zone in cui le particelle ad alta energia restano intrappolate dal magnetismo planetario, risultavano intensamente attive, sfidando le teorie note sull’origine e la distribuzione di tali particelle.

Per decenni, gli scienziati hanno cercato spiegazioni plausibili per questi dati apparentemente contraddittori. Recentemente, però, il fisico spaziale Jamie Jasinski, insieme al suo team della NASA, ha ipotizzato che durante il passaggio di Voyager 2, Urano fosse sotto l’effetto di un fenomeno raro chiamato “regione di interazione co-rotante“.

Si tratta di una condizione in cui il Sole emette potenti getti di plasma, che spinti dalla sua rotazione si propagano per miliardi di chilometri. Quando questi flussi di particelle incontrano un pianeta, possono modificare profondamente la struttura del suo campo magnetico. Secondo lo studio, l’evento avrebbe ridotto il volume della magnetosfera di Urano di circa l’80%, spingendo il plasma e le particelle cariche verso le regioni più interne. In questo modo si spiegherebbe l’anomalo “vuoto” osservato dalla sonda.

Per gli scienziati, il tempismo della missione è stato cruciale: se Voyager 2 fosse arrivata anche solo una settimana prima, probabilmente avrebbe incontrato condizioni diverse, dando un quadro completamente differente del pianeta. Le nuove conclusioni, pubblicate recentemente, sono state accolte con stupore anche tra i ricercatori veterani del progetto Voyager, che mai avevano ipotizzato una tale interazione tra Urano e l’attività solare. Il fenomeno era stato osservato su altri pianeti, come Saturno, ma non era mai stato considerato per Urano, rendendo evidente quanto ancora ci sia da scoprire su questo mondo misterioso.

Le conseguenze della scoperta

Le implicazioni di questa scoperta sono significative, soprattutto per i piani di una nuova missione NASA che potrebbe prevedere una sonda orbitante attorno a Urano nel prossimo decennio, permettendo così un’osservazione continua e dettagliata. Riuscire a comprendere il comportamento del campo magnetico di Urano, l’evoluzione della sua atmosfera e l’origine delle sue particolari caratteristiche, fornirà anche una base per interpretare altri mondi lontani, come gli esopianeti.

Infatti, pianeti simili a Urano e Nettuno, detti “giganti ghiacciati”, sono molto comuni nelle orbite di altre stelle: studiarli può offrire indizi sulle loro origini e sulle condizioni di vita oltre il nostro Sistema Solare.

Urano, d’altronde, rimane un pianeta enigmatico per molte altre ragioni. La sua traiettoria inclinata, e la rotazione quasi orizzontale rispetto al piano delle orbite planetarie, suggeriscono che sia stato coinvolto in una collisione con un corpo di dimensioni planetarie in un passato remoto. L’impatto avrebbe influenzato profondamente la sua struttura interna, probabilmente alterando il comportamento della magnetosfera e dei suoi sistemi atmosferici.

Non solo: alcuni dei satelliti di Urano potrebbero celare sotto la superficie oceani liquidi simili a quelli ipotizzati per le lune ghiacciate di Giove e Saturno, ampliando il potenziale interesse per una futura esplorazione.

Comprendere Urano significa, quindi, non solo risolvere i misteri di un pianeta del nostro Sistema Solare, bensì accumulare dati cruciali per spiegare fenomeni presenti su corpi celesti simili che orbitano attorno ad altre stelle. L’incredibile anomalia rilevata dalla sonda Voyager 2 potrebbe essere solo un tassello di un puzzle molto più ampio, in grado di riservare sorprese in futuro.