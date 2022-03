Festa del papà: cosa vedere in streaming

Il 19 marzo, che non a caso è il giorno di San Giuseppe, in Italia si celebra la Festa del Papà. E se il programma di oggi è trascorrere la serata davanti alla tv, è utile sapere che i cataloghi delle principali piattaforme di streaming sono ricchi di titoli perfetti per questa ricorrenza.

Sono numerosi i film e le serie tv che raccontano la paternità e il rapporto tra padre e figlio, talvolta con tono leggero e altre volte in modo decisamente più emozionante e profondo. Uno di questi titoli può essere una buona opzione per il 19 marzo. In alternativa, perché non “festeggiare" la ricorrenza cedendo il telecomando (o meglio, la scelta di cosa vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ & co.) direttamente al papà? Tra le ultimissime uscite di questi giorni non mancano film e serie thriller, avvincenti e avventurose: sicuramente un ottimo modo di intrattenere tutta la famiglia riunita.

Granchio nero

Disponibile su Netflix dal 18 marzo, Granchio nero è thriller svedese ambientato in un mondo post apocalittico e in guerra. I protagonisti sono sei soldati impegnati in una disperata missione segreta attraverso i ghiacci. È una scelta perfetta per i papà che amano i film d’azione!

Il re

Dal 18 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand, c’è la serie in otto episodi dal titolo Il re. Si tratta di un prison drama italiano con Luca Zingaretti nei panni di un direttore di un carcere di frontiera al di sopra della legge, almeno fino a quando un duplice omicidio misterioso non mette a rischio il suo dominio. È una storia adatta ai papà che apprezzano le trame drammatiche e crude, in cui le luci e le ombre dell’umanità sono le assolute protagoniste.

La casa di famiglia

Nel catalogo di Prime Video è da poco entrato a far parte questo film del 2017, che dura un’ora e mezza. I protagonisti sono Oreste, Fanny, Alex e Giacinto, quattro fratelli molto diversi tra loro che per aiutare Alex, che si trova in difficoltà economiche, decidono di mettere in vendita la casa del padre in coma da cinque anni. Che però, a un certo punto, si risveglia… Questo film è un’ottima visione per chi vuole trascorrere la Festa del Papà con leggerezza.

Pazza idea

Anche questo film del 2014, il cui titolo originale è Xenia, è entrato a far parte da pochi giorni del catalogo di Prime Video. Il tema è profondo ed emozionante. I protagonisti sono due giovani fratelli, Danny, di 16 anni, e Odysseus, di 18, che dopo la morte della madre albanese compiono un lungo viaggio alla ricerca del padre greco.

Un’altra scatenata dozzina

Ha debuttato il 18 marzo su Disney+ il film Un’altra scatenata dozzina, una nuova versione della celebre commedia familiare del 2003. La protagonista del remake è la famiglia mista dei Bakers, composta da ben 12 persone. Guardando le loro avventure, i sorrisi sono assicurati!