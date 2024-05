Festa della Mamma 2024: le novità da vedere in streaming

Quest'anno la Festa della mamma si celebra domenica 12 maggio: ecco le novità uscite nel 2024 da guardare insieme in famiglia per trascorrere la giornata di festeggiamenti

Fonte foto: Sky

La Festa della Mamma si celebra ogni anno in Italia la seconda domenica di maggio. Nel 2024, dunque, la giornata dedicata ai festeggiamenti cade proprio oggi, domenica 12 maggio. Chi desidera trascorrere questa affettuosa ricorrenza in totale relax, scegliendo un bel film da guardare in famiglia, può trovare diverse opzioni – alcune delle quali particolarmente in tema con la giornata! – sulle principali piattaforme di streaming. Ecco i migliori titoli da cercare subito, usciti nelle ultime settimane.

La chimera

Per fare contenta la mamma appassionata di cinema c’è La Chimera (nella foto), l’ultimo film di Alice Rohrwacher che arriva proprio oggi in prima TV su Sky e in streaming su NOW. Il film, che è stato presentato in concorso alla 76esima edizione del Festival di Cannes, è ambientato negli anni Ottanta e ha come protagonista un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) che si dedica al traffico clandestino di reperti.

Il destino di questo archeologo che ha il dono di «sentire il vuoto», lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo di un amore perduto, si intreccia con quello di altri personaggi indimenticabili, tutti a loro modo in cerca della propria chimera. Nel cast ci sono anche Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. La Chimera va in onda oggi, domenica 12 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

La madre della sposa

Per restare più esplicitamente in tema Festa della mamma c’è il film La madre della sposa, che è uscito da pochi giorni su Netflix. Come suggerisce il titolo, la protagonista è una madre affettuosa che si reca in un resort su un’isola tropicale per partecipare al matrimonio della figlia.

Solo una volta arrivata, però, la donna viene a conoscenza del fatto che il padre dello sposo è un suo ex che non vede da decenni. La situazione si preannuncia infuocata… La commedia romantica dura un’ora e mezza e include nel cast Brooke Shields, Miranda Cosgrove e Benjamin Bratt.

I Simpson – Che la mamma sia con te

Una delle famiglie più famose della tv, i Simpson, celebra la Festa della mamma 2024 con un nuovo cortometraggio speciale disponibile in esclusiva su Disney+ dal 10 maggio.

In I Simpson – Che la mamma sia con te, questo il titolo dell’episodio, Marge Simpson prende parte a un’epica avventura galattica in cui, tra eroi e cattivi, ci sarà anche modo di ritrovare inaspettatamente un vecchio amico.

Sei nell’anima

La mamma fan di Gianna Nannini sarà felice di festeggiare la sua giornata con Sei nell’anima, film disponibile dal 2 maggio su Netflix che è tratto appunto dalla storia personale e professionale dell’icona del rock femminile italiano, qui interpretata da Letizia Toni.

Prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, il film racconta la vita di Gianna Nannini dall’infanzia fino alla consacrazione come artista. Nel cast ci sono anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, Stefano Rossi Giordani e Andrea Delogu.

The Idea of You

Per le appassionate di film romantici su Prime Video c’è il nuovo The Idea of You: tratto dal romanzo omonimo, ha come protagonista Solène (interpretata da Anne Hathaway), una elegante madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il frontman ventiquattrenne di una boyband.

Per provare a stare insieme, però, i due devono superare diversi ostacoli: lo status di superstar di Hayes li tiene costantemente sotto i riflettori e, soprattutto, la società non sembra affatto in grado di accettare la differenza di età di una coppia nel momento in cui è la donna a essere più grande dell’uomo.