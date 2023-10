Festa delle Offerte Prime 2023: i dispositivi Amazon con sconti incredibili

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon Press

All’inizio ufficiale della Festa delle Offerte Prime, il nuovo evento autunnale lanciato da Amazon e dedicato agli utenti Prime, manca ancora quache ora (è fissato alle ore 00:00 del 10 ottobre), ma sul sito di e-commerce troviamo già le prime offerte irresistibili. E, come di consueto, riguardano i dispositivi a marchio Amazon, da sempre tra i più richiesti e acquistati dagli utenti. Anche per questo evento speciale il sito di e-commerce ha fatto le cose in grande, scontando al minimo storico alcuni tra i suoi prodotti più iconici, come ad esempio il Fire TV Stick o le telecamere di sicurezza Blink. Ma non solo. Solo per pochissimi giorni hai la possibilità di iscriverti gratuitamente ad alcuni dei servizi premium di Amazon e di usufruire di un lungo periodo di prova, come ad esempio Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori promo attive oggi e che troverai anche nei prossimi giorni. Ma devi essere velocissimo: in alcuni casi le scorte stanno per terminare e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Inoltre, ti ricordiamo che tutte le offerte sono riservate agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio, lo puoi fare in questo momento e sfruttare la prova gratuita di ben 30 giorni. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Clicca qui e abbonati immediatamente ad Amazon Prime.

Amazon Music Unlimited e Kindle Unlimited gratis: ecco come

Tra le promo che anticipano la Festa delle Offerte Prime, troviamo anche alcuni dei servizi Amazon più desiderati. Si tratta di Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited: iscrivendoti oggi puoi sfruttare la prova gratuita di alcuni mesi.

Per quanto riguarda Kindle Unlimited, la prova gratuita per tutti i nuovi iscritti è di ben 3 mesi. Hai un accesso illimitato al servizio e puoi leggere tutti i libri presenti sulla piattaforma, sia tramite il Kindle, sia tramite l’app per lo smartphone.

Promo molto simile per Amazon Music Unlimited, il servizio di musica in streaming diretto concorrente di Spotify. Per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di ben quattro mesi e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre ad avere un accesso illimitato e senza pubblicità a tutti i brani presenti sulla piattaforma, puoi anche ascoltare podcast esclusivi prodotti da Amazon.

Festa delle Offerte Prime: Fire TV Stick

Piccole, semplici da utilizzare e che ti semplificano la vita. Di che cosa stiamo parlando? Delle Fire TV Stick , logicamente. Questi piccoli dispositivi Amazon sono da sempre tra i più amati e desiderati dagli utenti e come capita spesso in queste occasioni sono anche in offerta con sconti epocali. Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon ha deciso di scontare il Fire TV Stick "normale" e la nuova generazione di Fire TV Cube, il lettore multimediale top di gamma con funzionalità avanzate e che assicura una qualità dello streaming mai vista in precedenza.

Per il Fire TV Stick il prezzo scende al minimo storico grazie allo sconto eccezionale del 44%: lo paghi meno di 25€ e acquisti un dispositivo che rende il tuo televisore "super-smart" donandogli dei poteri mai avuti in precedenza. Basta collegarlo alla porta HDMI, seguire le istruzioni dell’app e in pochissimi minuti è configurato. Supporta anche Alexa e basta un semplice comando vocale per lanciare un’app o per controllare un dispositivo smart presente in casa.

Il Fire TV Cube, invece, lo trovi in offerta al minimo storico con uno sconto di 50€ rispetto a quello di listino. Supporta lo streaming con una qualità 4K ed è due volte più potente rispetto al Fire TV 4K Max. Per aprire le applicazioni impiega pochissimi secondi e anche lui supporta i comandi vocali di Alexa.

Smart Speaker Echo: le offerte di oggi

Se vuoi rendere la tua abitazione più smart, il primo acquisto da fare è uno smart speaker. E in questo settore Amazon domina da anni con i suoi dispositivi Echo, disponibili oramai per tutte le fasce di prezzo e per tutte le dimensioni. Per pochissimi giorni trovi la maggior parte dei modelli in offerta con degli sconti mai visti prima. Un esempio è l’Echo Pop, l’ultimo arrivato in famiglia e anche il più economico: lo trovi con uno sconto incredibile del 68% e costa solamente 17€. Ottima promo anche per l’Echo Dot di quinta generazione, sia nella versione normale, sia in quella con l’orologio. Grazie allo sconto che supera il 50% lo paghi pochissimo e fai un super affare. In offerta trovi anche alcuni modelli di Echo Show, gli smart speaker con schermo touch e che fungono da vero smart hub domestico (puoi anche vedere i film e le tue serie TV preferite). Grazie allo sconto di oggi li trovi al minimo storico. Un affare da non farsi scappare per nessuno motivo.

Sicurezza domestica: le offerte sui prodotti Blink

Blink è il marchio Amazon dedicato alla sicurezza domestica e specializzato soprattutto in telecamere di sicurezza per l’interno e per l’esterno. Da alcuni giorni trovi tantissimi dispositivi Blink in offerta speciale e le promo continueranno fino alla fine della Festa delle Offerte Prime, quindi hai pochissimo tempo per approfittarne. Tra i prodotti in offerta speciale c’è il meglio di quanto realizzato da Blink in questi anni, dalla telecamera per l’esterno Blink Outdoor, la videocamera per l’interno Blink Mini e Blink Mini Pan-Tilt (con un motorino elettrico che permette di ruotarla e di coprire tutta la stanza), e anche l’ultima novità, il Blink Video Doorbell, il videocitofono smart che puoi controllare da remoto e ti permette di scoprire in tempo reale chi sta suonando alla porta. Ma non finisce qua. Infatti sono disponibili anche diversi bundle che comprendono più prodotti e fanno risparmiare ancora di più. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le opportunità migliori: non fartele scappare.

Kindle in offerta su Amazon

Non potevano di certo mancare i Kindle tra i prodotti Amazon in promo in questo evento speciale che dura solamente fino all’11 ottobre. I lettori e-book di Amazon sono tra i più venduti sul mercato e oggi puoi anche approfittare di un’ottima promo che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Tra i modelli in promo troviamo il Kindle "normale" che costa meno di 100€; il Kindle Paperwhite, modello con schermo leggermente più grande e con prestazioni maggiori e infine Kindle Scribe, ultimo modello lanciato sul mercato e che finalmente trovi a un prezzo decisamente interessante. Il Kindle Scribe è molto più di un semplice e-reader, è un vero e proprio taccuino digitale con il quale puoi prendere appunti e salvare le note direttamente sui libri. E lo schermo è da ben 10,2".

Offerte Prime: i dispositivi Ring

Se vuoi trasformare il tuo citofono in un dispositivo smart, il Ring Intercom è il dispositivo che fa al caso tuo. E oggi lo trovi anche in offerta con uno sconto di ben il 62% e il prezzo scende a meno di 50€. Questo non è l’unico dispositivo Ring in promo che trovi per questo evento speciale. L’azienda di proprietà di Amazon è specializzata in dispositivi per la sicurezza e quindi in offerta ci sono anche telecamere, come, ad esempio, la Ring Indoor Camera di seconda generazione, disponibile con uno sconto eccezionale del 42%.

Prime Day 2023: Router extender Amazon eero

Non solo dispositivi per la smart home o per la sicurezza domestica. Amazon ha tra le sue file anche un’azienda che produce router ed extender Wi-Fi per la tua rete internet. E anche questi dispositivi sono in promo speciale per questo PrimeDay 2023 autunnale. Le offerte migliori le trovi sul router mesh eero disponibile al minimo storico con uno sconto straordinario del 38% che fa scendere il prezzo sotto i 50€. Facile da installare e da configurare, copre un’area di circa 140 metri quadrati e assicura le massime prestazioni per la tua rete internet casalinga.

Altro dispositivo in offerta è l‘extender Wi-Fi Amazon eero 6 che supporta la tecnologia Wi-Fi 6. Uno dei migliori disponibili sul mercato, anche lui copre un’area di circa 140 metri quadrati. Lo trovi su Amazon con uno sconto del 35% a poco meno di 65€. La configurazione è abbastanza rapida e avviene direttamente tramite l’app dello smartphone. Approfittane immediatamente.

Festa delle Offerte Prime: i dispositivi Amazon

Concludiamo con i dispositivi Amazon che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti, ma che allo stesso tempo rendono smart tanti prodotti "poco tecnologici". Come ad esempio Amazon Smart Plug, la presa intelligente che puoi monitorare da remoto tramite l’app o con i comandi vocali di Alexa. Puoi programmare l’accensione o lo spegnimento automatico di luci, macchina del caffè e di qualsiasi altro elettrodomestico presente in casa. Ti aiuta anche a risparmiare sulla bolletta della corrente. Oggi la trovi scontata del 40% e costa meno di 15€. Altrettanto utile è Amazon Smart Air Quality Monitor, un dispositivo che controlla la qualità dell’aria e ti mostra i dati tramite l’app (non perdere di vista i 5 fattori più importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura). Disponibile con uno sconto del 38% a meno di 50€.

Per chiudere citiamo uno dei prodotti più venduti in questi giorni: Amazon Echo Auto di seconda generazione. Porta Alexa all’interno della tua auto e lo puoi utilizzare per digitalizzare tante semplici azioni. Grazie allo sconto del 50% costa veramente poco.