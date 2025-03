Computer e tablet: offerte shock per la Festa della Offerte di Primavera

Fonte foto: Samsung

Computer portatili e tablet sono diventati oramai degli "accessori" fondamentali della nostra vita. Li utilizziamo tutti i giorni per lavorare, intrattenimento (film, serie TV, videogame) oppure per studiare. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistarne uno nuovo, Amazon viene in vostro soccorso con la Festa delle Offerte di Primavera, il primo grande evento dedicato agli sconti del 2025 che è iniziato da pochissime ore. E non mancano le offerte eccezionali per notebook e tablet, sia se hai un budget ristretto, sia se devi acquistare un modello top di gamma.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili in questi giorni. Ad esempio trovi il Galaxy Book4 e il Galaxy Book4 Pro, due ottimi computer portatili di Samsung, in promo con uno sconto che supera il 40% e risparmi centinaia di euro (hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero). Se stai cercando un tablet, trovi l’iPad di decima generazione in offerta con un ottimo sconto, oppure il Galaxy Tab S6 Lite al minimo storico. Insomma, non mancano di certo le opportunità: scoprile nella nostra guida all’acquisto.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2025

Galaxy Book4 e Galaxy Book4 Pro

Samsung è una delle aziende protagoniste di questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Per quanto riguarda i computer portatili, il produttore sudcoreano propone ottimi modelli con sconti che superano abbondantemente il 40% e diventano dei very best seller. Vediamo nel dettaglio le due promo.

Il primo PC da tenere in considerazione è il Galaxy Book4. Con lo sconto disponibile in questi giorni è in offerta a un prezzo di 615,60 euro con uno sconto del 44% che ti fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un ottimo computer dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore Intel Core i5 di ultima generazione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 GB. Notebook perfetto sia per lavorare in ufficio o da casa e che supporta tutti i principali programmi dedicati alla produttività. Puoi divertiti anche con la postproduzione di immagini e video.

Samsung Galaxy Book4

Se hai bisogno di un po’ più di potenza, in promo c’è anche il Galaxy Book4 Pro, PC portatile top di gamma dotato di un processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo schermo ad altissima definzione e touch è leggermente più piccolo: 14 pollici. Viene fornito con il sistema operativo Windows 11. Con l’offerta di Amazon lo paghi 996 euro grazie allo sconto del 48% che fa crollare il prezzo. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 199,20 euro al mese. Se lo acquisti in questi giorni, ottieni anche uno sconto speciale sull’acquisto del software per l’intelligenza artificiale di Intel. Notebook perfetto per chi lavora con video, fotografie e programmi per la produttività che necessità di prestazioni elevate.

Samsung Galaxy Book4 Pro

Asus Vivobook Go 15

Ottima offerta e prezzo in calo anche per l’Asus Vivobook 15. Notebook che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e che trovi in offerta in questi giorni a un prezzo di 483 euro grazie allo sconto del 26%. Il risparmio netto supera di poco i 200 euro e puoi pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica è quella tipica di un PC medio di gamma adatto per lavorare e per studiare. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore AMD Ryzen 5 7520U, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. A bordo è presente il sistema operativo Windows 11.

Asus Vivobook Go 15

HP Laptop 15s

Se non hai un budget elevato e hai bisogno di un buon PC, uno dei migliori che puoi acquistare oggi è l’HP Laptop 15s. Un notebook entry-level che assicura buone prestazioni e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni senza troppi problemi. Schermo ampio da 15,6 pollici con cui vedere film e serie TV in alta risoluzione, processore AMD Ryzen 3, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB. Nonostante uno schermo generoso, le dimensioni sono compatte ed è anche ultra-slim. Con lo sconto di questi giorni lo paghi poco più di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Dotato sia di una webcam sia del lettore di schede. La scelta migliore per lo smart working e per gli studenti.

HP Laptop 15s

ASUS TUF Gaming F15

Se sei un amante del gaming, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile l’Asus TUF Gaming G15 con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 999 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Un portatile che assicura prestazioni ottime e che puoi utilizzare anche per giocare ai videogame di ultima generazione grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050. La scheda tecnica si completa con un monitor da 15,6 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Intel i7 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

ASUS TUF Gaming F15

Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+

Se state cercando un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo e senza dover spendere una cifra esagerata, c’è sempre Samsung a venirci incontro. Se non volete spendere più di 200 euro, ci sono due ottimi modelli che potete acquistare: il Galaxy Tab A9 e il Galaxy Tab A9+.

Il Galaxy Tab A9 è in modello enetry-level perfetto per un utilizzo da divano. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo di soli 109 euro approfittando di uno sconto di quasi il 50% rispetto a quello di listino. Lo schermo è da 8,7 pollici e le prestazioni sono assicurate dal buon processore MediaTek con 4 gigabyte di RAM. La memoria interna da 64 gigabyte permette di installare tutte le app di cui hai bisogno. Batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Galaxy Tab A9

Se vuoi un po’ più di prestazioni e uno schermo più grande, l’opzione migliore è il Galaxy Tab A9+. Il tablet di Samsung è disponibile con uno sconto del 39% e lo paghi 189,90 euro, risparmiando ben 120 euro rispetto a quello di listino. Schermo da 11 pollic, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Oltre al classico utilizzo da divano, lo puoi usare anche per lavorare su documenti e presentazioni mentre sei in viaggio.

Galaxy Tab A9+

iPad (decima generazione)

Non poteva di certo mancare un iPad tra i modelli in offerta nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. In promo troviamo l’iPad di decima generazione a un prezzo di 399 euro con un risparmio superiore ai 50 euro rispetto a quello di listino. Per un dispositivo Apple con queste caratteristiche tecniche si tratta di un’ottima occasione. Schermo Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, processore A14 Bionic che supporta tutte le app più utilizzare e ben 256 gigabyte di memoria interna. Il tablet Apple ha anche una fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra grandangolo e inquadratura automatica, perfetta per fare le videochiamate. Un tablet, quindi, che puoi utilizzare sia per divertimento, sia per lavoro.

iPad (decima generazione)

Galaxy Tab S6 Lite

Altro tablet Samsung da tenere in considerazione è il Galaxy Tab S6 Lite. Ottima alternativa all’iPad per chi vuole un modello con cui poter anche lavorare mentre è in viaggio. Il Galaxy Tab S6 Lite è in offerta con uno sconto del 42% e lo paghi solamente 210 euro, risparmiandone ben 140. Il tablet è dotato di uno schermo di 10,4 pollici, ottime prestazioni, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibili con una scheda microSD). Batteria da 7040mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza problemi. Dotato anche della S Pen, il pennino che la trasforma in un taccuino digitale.

Galaxy Tab S6 Lite

Honor Pad X8a

Se vuoi spendere poco, l’Honor Pad X8a è la soluzione perfetta per te. Su Amazon lo trovi al prezzo più basso di sempre e lo paghi solamente poco più di 120 euro, con uno sconto molto interessante rispetto a quello di listino. Schermo da 11 pollici con refresh rate fino a 90 Hz, buon processore, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Una soluzione perfetta per vedere film e serie TV e anche per studiare e prendere appunti. La batteria da ben 8300 mAh è una garanzia. Rapporto qualità-prezzo ottimo.

Honor Pad X8a