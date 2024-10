Festa delle Offerte Prime: quali PC e tablet acquistare

Fonte foto: Amazon

Tablet e computer portatili hanno assunto un ruolo sempre più nevralgico negli ultimi anni. Soprattutto nel terzo settore il PC è oramai uno strumento fondamentale per lavorare e per restare in contatto con il mondo, mentre il tablet si sta rivelando molto utile anche tra le mura di casa, andando a sostituire molto spesso il televisore nella visione di film e serie TV. Se stavate aspettando la giusta occasione per acquistare un nuovo tablet o un nuovo laptop, le promo disponibili per la Festa delle Offerte Prime fa al caso vostro. Il nuovo evento Amazon dedicato agli utenti Prime dura solamente quarantotto ore (dalle 00:01 dell’8 ottobre alle 23:59 del 9 ottobre) e quindi dovete essere molto veloci nel fiutare il giusto affare e approfittarne il prima possibile.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato un paio di modelli per ogni categoria di prodotto in base che si differenzia sia per fascia di prezzo sia per caratteristiche, in modo da darvi la più ampia scelta possibile. La nostra scelta è stata guidata da pochi ma semplici principi: dispositivi affidabili, realizzati con cura e che durano nel tempo. Per la maggior parte dei prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Tra le promo da segnalare c’è sicuramente l’iPad Pro di ultima generazione che trovi al minimo storico e con uno sconto mai visto prima.

iPad Pro con processore M4

Ha fatto il suo debutto sul mercato in questo 2024 e per la prima volta è disponibile su Amazon al minimo storico e con un super sconto. Parliamo dell’iPad Pro con processore M4 e display Ultra Retina XDR da 11 pollici. Uno dei tablet più potenti tra quelli disponibili sul mercato e che assicura prestazioni veramente eccezionali, tanto da poter sostituire il PC in diverse occasioni, basta collegare una tastiera Bluetooth. Oggi lo trovi con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo a 999 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma stiamo parlando di un prodotto Apple uscito da pochissimo sul mercato. Prestazioni da PC in un corpo sottile e ridotto al massimo, non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

Galaxy Tab S9

Una delle più valide alternativa all’iPad Pro arriva direttamente da Samsung e ha il nome di Galaxy Tab S9. Il tablet top di gamma del produttore sudcoreano è protagonista di un’ottima promo su Amazon: da oggi lo trovi a un prezzo di 669 euro e comprende anche il battery pack. Il risparmio totale supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il Galaxy Tab S9 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 11 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e di un processore Snapdragon 8 Gen 2 che assicura prestazioni uniche con qualsiasi applicazione, anche quelle più pesanti come i videogame. Tra gli accessori già disponibili nella confezione c’è anche la S Pen, il magico pennino di Samsung che trasforma il tablet in un taccuino digitale e permette di prendere le note e di dare libero sfogo alla tua creatività. Dotato anche di fotocamere di ottima qualità che rendono possibili le videochiamate di lavoro mentre sei in viaggio.

Galaxy Tab S9

Lenovo IdeaPad Slim 3

Passiamo a un computer con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si adatta perfettamente al lavoro da ufficio. Parliamo del Lenovo IdeaPad Slim 3, PC con una buona scheda tecnica e che grazie alla promo della Festa delle Offerte Prime diventa un best seller. Lo paghi 449 euro e approfitti del minimo storico. Un ottimo prezzo per un computer con uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore AMD Ryzen 5 7520U, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. I programmi per la produttività (dalla suite Office a Photoshop) funzionano senza troppi problemi e grazie alla presenza di Windows 11 Home ricevi tutti gli aggiornamenti dedicati alla sicurezza. Grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero puoi anche alleggerire l’esborso iniziale.

Lenovo IdeaPad Slim 3

HP Laptop 15s-fq5007sl

Un PC disponibile in esclusiva su Amazon e protagonista di una super offerta in questo nuovo evento Amazon. Parliamo dell’HP Laptop 15s, che trovi in offerta a un prezzo di 479 euro e con uno sconto che supera abbondantemente il 30% rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 comode rate mensili utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Parliamo di un PC perfetto per il lavoro grazie a uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, un processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Caratteristiche perfette per un notebook che deve processare tanti dati durante la giornata e deve supportare tutti i principali programmi che si utilizzano per il lavoro da scrivania. Dotato anche di una webcam per fare le videochiamate di lavoro senza problemi.

HP Laptop 15s-fq5007sl

MacBook Air 15"

Quando si parla di PC per il lavoro non si può non parlare del MacBook, PC progettato appositamente per chi utilizza programmi che necessitano di tanta potenza. In promo troviamo l’ultimo modello di MacBook Air 15" con processore M3, un PC con pochi eguali e che oggi trovi a un prezzo di 1399 euro con uno sconto netto di 250 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 279,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Un computer completo sotto ogni punto di vista, a partire da uno schermo Liquid Retina da 15,3 pollici che supporta un miliardo di colori, un processore potentissimo, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. La videocamera FaceTime è la ciliegina sulla torta per fare videochiamate di lavoro con la miglior qualità possibile, sia video che audio.

MacBook Air 15

Asus TUF Gaming A15

Per gli amanti dei videogame c’è una promo pensata appositamente per loro. In questa Festa delle Offerte Prime è disponibile l’ASUS TUF Gaming A15 a un prezzo mai visto prima e lo paghi solamente 849 euro. Una super occasione per un PC dotato di componenti pensati appositamente per giocare con le migliori prestazioni possibili. Si parte ottimamente già con il display da 15,6 pollici e con un refresh rate che raggiunge un picco di 144 Hz che rende tutto più fluido. Ottimo processore AMD Rzyen 5 con 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. La ciliegina sulla torta, e non potrebbe essere altrimenti, è la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB con cui puoi giocare a tutti i tuoi titoli preferiti. Hai a disposizione anche il pagamento rateizzato in 5 rate.

Asus TUF Gaming A15

MSI Pulse 17 AI

Se si è alla ricerca di ancora maggiore potenza, il PC MSI Pulse 17 AI è quello che fa per te. Un mostro di potenza grazie a componenti ultra-prestazionali e all’integrazione dell’intelligenza artificiale che ti semplifica tante piccole attività quotidiane. In questa Festa delle Offerte Prime lo trovi al minimo storico e fai un ottimo affare, sebbene il prezzo resti abbastanza elevato. Stiamo parlando di un PC dotato di processore Intel Core Ultra 7 con a support 8 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. A bordo anche l’ottima scheda video Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 con cui divertirti tutti i giorni, senza timore di surriscaldare il PC. Display FullHD da 17 pollici con refresh rate fino a 165 Hz per una fluidità eccezionale. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

MSI Pulse 17 AI

Samsung Galaxy Tab A9+

Chiudiamo con un ottimo tablet da divano, ma che all’occorrenza può essere utilizzato anche per lavorare su documenti di lavoro importanti. Parliamo del Samsung Galaxy Tab A9+, lanciato sul mercato da un paio di mesi. Il tablet è dotato di un display da 11 pollici, processore ottimizzato appositamente per questo tablet, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria. Il display è molto ampio e puoi vedere i tuoi film e le tue serie TV preferite seduto comodamente sul divano di casa o sul letto. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Con lo sconto Amazon il prezzo scende a 209 euro e diventa un vero best seller.

Samsung Galaxy Tab A9+

