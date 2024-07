Prime Day 2024, la guida all'acquisto alle migliori offerte

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Prime Day 2024 di Amazon è ufficialmente cominciato. Dalla mezzanotte di oggi 16 luglio fino alle 23:59 di domani 23:59 17 luglio è possibile approfittare di migliaia di offerte su tantissimi prodotti differenti. Non solo tecnologia, ma anche prodotti per la pulizia della casa, abbigliamento, moda, beauty, cancelleria, articoli per la casa e tantissimo altro. Noi di Libero Tecnologia ci concentriamo sui tanti dispostivi tecnologici disponibili in offerta: si va dagli smartphone, agli smart TV, passando per le cuffie Bluetooth fino ad arrivare ai prodotti smart per la casa. In quest’ultima categoria di prodotto è possibile fare degli ottimi affari approfittando delle promo disponibili sui prodotti a marchio Amazon: sconti che superano il 60% e permettono di risparmiare centinaia di euro. In questa nostra guida all’acquisto trovi i prodotti raggruppati per tipologia di prodotto: basta cliccare sul link presente nell’indice dei contenuti per atterrare direttamente sul prodotto che stai cercando. Affrettati: le offerte scadono il 17 luglio, ma per molti dispositivi le scorte sono limitate e potrebbero terminare tra pochissimo.

Tutte le offerte disponibili per il Prime Day 2024 sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo subito approfittando della promo gratuita di 30 giorni. Potete disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo di rinnovo. Per abbonarti gratis ad Amazon Prime basta cliccare su questo link.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Prime Day 2024: cosa è, come funziona e quali sono i vantaggi

Il Prime Day è un evento dedicato alle offerte che si tiene solitamente due volte l’anno: in estate e in autunno. Per il 2023, l’Amazon Prime Day si svolge dalle ore 00:00 del 16 luglio alle ore 23:59 del 17 luglio. In questi due giorni troviamo migliaia di offerte su tantissime categorie di prodotto: bisogna solamente essere bravi nell’essere veloci nell’approfittarne. Oltre alle offerte che saranno attive nei due giorni, ci saranno anche delle offerte flash che Amazon lancerà a orari precisi. Per non perdere nemmeno una promo, iscriviti gratis al nostro Canale Telegram dove è attivo un live-blog aggiornato in tempo reale: clicca qui: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.

Come si può intuire dal nome dell’evento, le promo sono riservate agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

I migliori smartphone

Amazon non ci delude e in questo Prime Day sconta una vasta gamma di smartphone, dai più economici fino ai modelli premium come il Galaxy S24 Ultra. Con in più una sorpresa: anche se non per il Prime Day, su Amazon è disponibile in offerta e al minimo storico l’iPhone 15 con uno sconto mai visto prima che permette di risparmiare centinaia di euro.

Torniamo alle offerte per il Prime Day. Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma o premium, una delle scelte migliori che possiate fare è il Galaxy S24 Ultra. Grazie allo sconto del 28% risparmi più di 450 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Discorso simile per il Motorola Razr 40 e il Motorola Razr 40 Ultra: i due telefoni pieghevoli sono disponibili al minimo storico e con uno sconto che si avvicina al 50%. Se, invece, vuoi uno smartphone con prestazioni top, ma un prezzo decisamente inferiore, ci sono due ottime soluzioni: l’Honor 200 e il realme GT 6T. Fanno parte della stessa fascia di prezzo e hanno caratteristiche molto simili. Se non volete spendere più di 450-500 euro per uno smartphone, sono tra le migliori occasioni che trovate in questo Prime Day. Non mancano, logicamente, gli smartphone economici alla portata di tutti. E in questo settore a dominare è il Redmi Note 13 che trovi in promo a un prezzo piccolissimo. Devi, però, essere veloce nell’approfittarne: la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Galaxy S24 Ultra

Motorola RAZR 40

Motorola RAZR 40 Ultra

Honor 200

realme GT 6T

Redmi Note 13

I migliori smartwatch

Quale smartwatch acquistare al Prime Day? Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che puoi trovare su Amazon in questa due giorni di sconti. Offerte che riguardano anche alcuni degli orologi smart più ricercati e acquistati, come ad esempio l’Apple Watch 9 e il Galaxy Watch6. Proprio lo smartwatch di Apple cattura l’attenzione, grazie a uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi scegliere tra diverse versioni: quella più piccola con schermo da 41 mm fino al modello da 45 mm dotato anche di modem LTE per la connessione alla rete dati. Se vuoi spendere un po’ di meno, ma vuoi comunque uno smartwatch della mela morsicata, c’è in offerta l’Apple Watch SE di seconda generazione.

Ottima anche l’offerta disponibile per il Galaxy Watch6: l’orologio top di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto che si avvicina al 50% e lo paghi praticamente la metà. Con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se sei un amante del fitness, trovi in offerta il Garmin Forerunner 255 oppure il Polar Pacer (scontato del 51% rispetto a quello di listino). Se, invece, vuoi in orologio super resistente, il Garmin fenix 7S è quello che fa al caso tuo.

Apple Watch 9 GPS 41 mm

Apple Watch 9 GPS 45 mm

Apple Watch 9 GPS + Cellular 41 mm

Apple Watch 9 GPS + Cellular 45 mm

Galaxy Watch6 40 mm

Galaxy Watch6 44 mm

Google Pixel Watch 2

Garmin fenix 7S

Apple Watch SE GPS 44 mm

Apple Watch SE GPS + Cellular 40 mm

Apple Watch SE GPS + Cellular 44 mm

Polar Pacer

I migliori smart TV

Quale migliore occasione del Prime Day per acquistare il nuovo televisore per la tua abitazione? Le offerte che riguardano gli smart TV sono veramente tante e alcune sono talmente eccezionali che bisogna approfittarne subito. Come ad esempio quella che riguarda lo smart TV Samsung QLED Neo da 50 pollici: solo per due giorni lo trovi con uno sconto superiore al 50% rispetto a quello di listino e risparmi più di 900 euro. Dotato di schermo 4K, ottimo processore e di uno hub dove poter installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno. In promo trovi anche gli smart TV Hisense della serie E63KT nelle versioni da 43, 50 e 55 pollici. Li paghi poco, puoi dilazionare il pagamento a rate e li acquisti al minimo storico. Il rapporto qualità-prezzo è molto elevato e se non vuoi spendere delle cifre elevate, sono quelli perfetti per te. Altrettanto valida l’offerta che trovi per lo smart TV Sony Bravia da 43 pollici. Un TV con pochi eguali in questa fascia di prezzo impreziosito dalle tecnologie proprietarie di Sony che migliorano la qualità dei contenuti. A bordo Google TV che ti permette di accedere a qualsiasi piattaforma di streaming.

Smart TV Samsung QLED 43 pollici

Smart TV Hisense serie E63KT 43 pollici

Smart TV Hisense serie E63KT 50 pollici

Smart TV Hisense serie E63KT 55 pollici

LG OLED evo 42

Sony Bravia da 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal da 85 pollici

LG QNED da 55 pollici

I migliori PC portatili

Affari per tutti coloro che sono alla ricerca di un computer portatile. Grazie agli sconti del Prime Day puoi fare dei grandi affari su una vasta selezione di notebook. Si va dai modelli più costosi e performanti, fino a modelli pensati per la vita di tutti i giorni e che puoi portare a casa spendendo poche centinaia di euro. Affari da non lasciarsi scappare: nei banner qui in basso trovi la nostra scelta di PC.

Lenovo Legion 5 Pro

Samsung Galaxy Chromebook Go

Samsung Galaxy Book3

MSI Modern 15

Le migliori cuffie Bluetooth

Sono tra gli accessori più cercati e acquistati in estate e si rivelano utilissimi per ascoltare la musica in riva alla spiaggia o mentre ci si riposa sulla sdraio. Parliamo delle cuffie wireless, diventate un vero status symbol e con centinaia di modelli disponibili sul mercato. In questo Prime Day non mancano le occasioni, come ad esempio le Apple AirPods di seconda generazione disponibili a meno di 100 euro (sconto del 34%). In promo speciale anche le Apple AirPods Pro di seconda generazione da poco uscite sul mercato. Se, invece, cerchi un paio di cuffie over-ear (quelle che occupano per intero i padiglioni dell’orecchio) ci sono delle occasioni molto interessanti per le Bose QuietComfort (sconto del 48%), Sennheiser HD 599 (sconto che supera il 60% e le paghi meno di 80 euro) oppure le Beats Studio Pro (sconto del 47%). E per chi vuole spendere pochissimo, ci sono le cuffie Philips a meno di 30 euro.

Apple AirPods di seconda generazione

Bose QuietComfort

Bose QuietComfort

Apple AirPods Pro di seconda generazione

Galaxy Buds2 Pro

Apple AirPods Pro di seconda generazione

PHILIPS H4205BK/00

I migliori condizionatori portatili

L’ancora di salvezza per uscire vivi da questa afosa estate. Il condizionatore portatile è l’unico elettrodomestico che è possibile installare in moltissime abitazioni e uffici, dove solitamente non è possibile montarne uno a parete. In questo Prime Day non mancano le occasioni per fare degli ottimi affari. Si va dal climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 che trovi quasi a metà prezzo, fino a una serie di condizionatori Olimpia Splendid in promo con sconti che superano il 30%. Climatizzatori per tutte le tasche e per tutte le abitazioni, avendo una differente potenza e adattandosi all’ambiente in cui vengono montati.

Electrolux Comfort 600

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X

Olimpia Splendid Dolceclima Silent 10

Olimpia Splendid Dolceclima AirPro A++

I migliori robot aspirapolvere

Anche le pulizie di casa sono state semplificate grazie alla tecnologia e il merito è dei robot aspirapolvere. Questi piccolo robottini che girano per tutta casa e che grazie alle spazzole presenti sulla scocca sono in grado di raccogliere tutta la sporcizia presente sul pavimento. Ma non solo: i modelli più avanzati sono anche in grado di rilasciare un po’ di acqua e di igienizzare il pavimento. Come normale che sia in questo Prime Day le offerte per i robot aspirapolvere sono veramente interessanti. Ad esempio trovi il robot Xiaomi Robot Vacuum X10 con un ottimo sconto, oppure il nuovo Ecovacs Deebot T30 Pro Omni a un prezzo mai visto prima. Tutte ottime promo valide per pochissimo tempo.

Xiaomi Robot Vacuum X10

iRobot Roomba Combo j7

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Le migliori friggitrici ad aria

La regina della cucina. La friggitrice ad aria è diventata così importante che sembra impossibile riuscire a cucinare senza di lei. Il nome potrebbe trarre in inganno, ma in realtà la friggitrice ad aria non è altro che un forno ventilato super compatto e che permette di cucinare tantissime pietanze differenti in pochissimo tempo. Carne, verdure grigliate, dolci, pizza e logicamente le patatine al forno. La friggitrice ad aria perfetta non esiste, ma solamente quella che meglio si adatta alle tue necessità. Per questo motivo abbiamo selezionato alcuni modelli disponibili in offerta ma che si differenziano per modalità di cottura e per grandezza. A te la scelta.

ARDES | Friggitrice Ad Aria Calda

Electrolux Friggitrice ad aria

Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Fantastik

Moulinex Easy Fry Max

Airy Fryer Compact

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria

Le offerte sui prodotti smart di Amazon

Se siete degli appassionati di domotica e di prodotti per la smart home, le offerte del Prime Day per i device a marchio Amazon sono quelle che fanno per te. Per questo evento estivo, Amazon ha fatto le cose per bene, scontando tutta la gamma di Fire TV Stick, Amazon Echo, Kindle e tantissimi altri prodotti. Gli sconti in alcuni casi superano il 60% e permettono di fare dei grandi affari spendendo relativamente poco.

Partiamo da loro: i Fire TV Stick. Per l’occasione sono in offerta tutte le versioni, dal Fire TV Stick Lite fino al Fire TV Stick Cube. Lo sconto per i nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max sfiora il 50% e fai un super affare. Dispositivi facili da configurare e da montare e che rendono il tuo televisore ancora più intelligente. A questo prezzo sono dei best buy.

Nuovo Fire TV Stick 4K

Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick Cube

Un altro dispositivo Amazon che non può mancare nella tua smart home è lo smart speaker, il centro nevralgico per gestire tutti i dispositivi intelligenti. Su questo fronte Amazon è uno dei punti di riferimento del settore e grazie alle promo del Prime Day i vari modelli costano pochissimo. L’Echo Pop, ad esempio, è disponibile a solo 19,99 euro, con uno sconto del 64%. Prezzo mini anche per l’Echo Dot di quinta generazione: con lo sconto del 58% lo paghi solamente 26,99 euro. Se volete uno smart speaker che ti permetta anche di interagire con il tocco della mani, l’Echo Show 5, l’Echo Show 8 e l’Echo Show 10 sono quelli che fanno per te. Tutti in offerta e al minimo storico.

Echo Dot

Echo Pop

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 10

Echo Show 15

Non mancano le soluzioni per migliorare la sicurezza della tua abitazione. In questo caso i brand Amazon di riferimento sono due: Blink e Ring. Entrambi specializzati in telecamere di sicurezza, videocitofoni smart e soluzioni intelligenti da installare in casa. Una delle offerte più interessanti riguarda la telecamera per l’esterno Blink Outdoor: grazie allo sconto del 60% la paghi meno di 60 euro. Oltre alle offerte sui singoli prodotti, trovi anche bundle che combinano vari dispositivi tra di loro. In questo caso lo sconto può anche superare il 65% e approfitti di prezzi mai visti prima.

Blink Outdoor

Blink mini di seconda generazione

Blink Video Doorbell

3 telecamere Blink Outdoor + 1 Blink Mini

3 telecamere Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

Ring Intercom

Ring Intercom + Echo Pop

Ring Alarm

Ring Indoor Cam

Non solo domotica. Tra i dispositivi Amazon in offerta ci sono anche i Kindle, i lettori di e-book diffusissimi tra gli appassionati. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarne uno, queste promo del Prime Day fanno al caso tuo. In offerta ci sono vari modelli: il Kindle "normale", il Kindle Paperwhite e il Kindle Scribe. Per quest’ultimo lo sconto è addirittura del 27% e approfitti del prezzo più basso di sempre. Si tratta dell’ultima versione del Kindle, dotata anche di una penna per disegnare e prendere appunti.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Scribe

Chiudiamo questa rassegna con tre dispositivi Amazon altrettanto utili e disponibili in offerta: Echo Auto di seconda generazione, Amazon Smart Air Quality Monitor e le Echo Buds.

Echo Auto

Amazon Smart Air Quality Monitor

Echo Buds

Le offerte sui servizi Amazon

Amazon Music Unlimited. Per tutti gli iscritti a Prime c’è la possibilità di provare gratuitamente per cinque mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Tutti gli utenti iscritti a Prime hanno la possibilità di provare il servizio gratis per cinque mesi, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Se, invece, non sei iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED PER 5 MESI

Audible. Il servizio di Amazon per gli amanti degli audiolibri e dei podcast. Con una libreria praticamente infinita composta da migliaia di libri, Audible è uno dei servizi più amati e desiderati dagli utenti. Da oggi puoi provarlo gratuitamente per tre mesi senza obbligo di restare e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento ad Audible puoi effettuare il download degli audiolibri e ascoltarli anche quando non hai la connessione a internet e scegliere tra oltre 70.000 titoli in esclusiva. Il tutto senza pubblicità.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER 3 MESI

Kindle Unlimited. Altro servizio molto conosciuto di Amazon. Kindle Unlimited è il paradiso dei lettori: hai accesso illimitato a milioni di e-book e riviste e puoi leggerli dal tuo e-reader oppure tramite l’app Kindle disponibile per tablet e smartphone. Per il Prime Day, Amazon ha deciso di estendere la prova gratuita a 3 mesi, ma solo per i clienti Prime. Anche in questo caso senza nessun vincolo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

ABBONATI A KINDLE UNLIMITED PER TRE MESI