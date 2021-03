3 (+7) film da guardare per la Festa del papà

Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà, un’ottima occasione per concedervi una serata in compagnia e un bel film da guardare insieme. Nelle piattaforme di streaming è possibile trovare tante pellicole perfette per questa giornata.

Dai grandi classici, alle nuove proposte, le tipologie e i generi tra cui scegliere sono davvero tanti, quindi sarà possibile trovarne uno capace di mettervi d’accordo. Naturalmente non bisogna dimenticare che le sale cinematografiche sono chiuse in questo periodo, ma sarà possibile ricreare la stessa atmosfera anche a casa. Basterà preparare un po’ di stuzzichini e qualche bevanda per divertirvi insieme. Ma quali sono i film per la Festa del papà? I titoli sono tanti, si può andare sul sicuro scegliendo lungometraggi campioni di incassi che parlano di padri e figli, come Mrs Doubtfire. In alternativa, si possono guardare nuove uscite come Yes Day. Le alternative sono tante: ecco tre titoli da guardare assolutamente.

Film sulla Festa del Papà: Yes Day su Netflix

Il primo film Yes Day è una delle nuove uscite di Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 12 marzo 2021. È basato sull’omonimo romanzo per bambini scritto da Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld.

Si tratta di una commedia ed è adatto anche ai bambini. La trama è incentrata su una famiglia composta da un padre, una madre e tre bambini. Carlos è un papà tenero e generoso, cerca sempre di fare del suo meglio. Insieme alla moglie fa una sorta di esperimento, partecipando alla "Giornata del sì". Alla fine, si renderanno conto che qualche no, ogni tanto, non fa affatto male ai loro figli. Si tratta di un film divertente, ma anche ricco di spunti di riflessione.

Il Principe cerca figlio su Amazon Prime Video

Dalla novità di Netflix ideale per la Festa del papà, passiamo invece a una valida alternativa da guardare su Amazon Prime Video: Il Principe cerca figlio. Disponibile dal 5 marzo sulla piattaforma online, è il reboot de Il Principe cerca moglie. Questa volta il protagonista, il Principe Akeem, interpretato da Eddie Murphy, è diventato re di Zamunda e si ritrova a fare i conti con la paternità. Infatti, è alla ricerca di un erede al trovo che permetta al suo regno di avere una discendenza.

Sarà un viaggio ricco di emozione, una sorta di ritorno al passato, dove non mancheranno confusione e incertezze, ma alla fine le sue tre figlie gli mostreranno la strada giusta da intraprendere. Insomma, si tratta di un’ottima pellicola per tutta la famiglia.

Mrs Doubtfire su Disney+

Il terzo film consigliato è Mrs Doubtfire, disponibile su Disney +, il massimo rappresentate dei grandi classici che non passano mai di moda. Potrebbe essere una bella occasione per mostrare ai propri figli le pellicole di una volta, che hanno segnato l’infanzia dei loro papà.

Altri film per la festa del papà

Oltre a questi tre film perfetti peer la festa del papà, ci sono comunque altri bellissimi esempi di film che padri e figli possono vedere insieme in streaming:

Space Jam su Netflix

Sole a catinelle su Netflix

Padrenostro su TIMVision

La ricerca della Felicità su Netflix

Mi chiamo Sam su Amazon Prime Video (on demand)

Billy Elliot su Netflix

La vita è bella su Disney +

Father and Son su Amazon Prime Video

Le alternative sono davvero tante, perciò non rimane che scegliere il titolo e organizzare la serata perfetta per questo 19 marzo 2021.