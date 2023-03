Fiori sopra l'inferno: cosa sappiamo della stagione 2

Fiori sopra l’inferno – I casi Teresa Battaglia tornerà con una seconda stagione? A chiederselo sono i numerosi spettatori della prima stagione della fiction di Rai1 (sempre disponibile su Rai Play) con protagonista Elena Sofia Ricci. A oggi manca ancora una conferma ufficiale da parte della Rai, ma pare proprio che ci siano tutte le premesse per proseguire con la storia, complice anche il fatto che il primo ciclo di episodi ha riscosso un buon successo. Ecco cosa sappiamo fino a ora.

Cosa ha detto Elena Sofia Ricci

Al di là dei numeri positivi della prima stagione di Fiori sopra l’inferno, sicuramente fa ben sperare il fatto che l’attrice Elena Sofia Ricci abbia pubblicamente dichiarato che le piacerebbe tornare a interpretare la protagonista, la detective sessantenne Teresa Battaglia. «Teresa mi ha lasciato la voglia di continuare a fare questo personaggio. Spero quindi che si possa andare avanti», ha detto.

Elena Sofia Ricci ha tra l’altro da poco lasciato un altro ruolo per cui è stata particolarmente amata, quello di Suor Angela nella serie Che Dio Ci Aiuti. L’addio al suo personaggio è avvenuto nel corso della settimana stagione, in una puntata andata in onda lo scorso gennaio. Non è stata una sorpresa: Ricci aveva già annunciato da tempo questa intenzione motivata dal desiderio di prendere parte anche ad altri progetti (tra cui, appunto, Fiori sopra l’inferno).

Potrebbe comunque non trattarsi di un addio definitivo, ma di un semplice passo indietro momentaneo. «Amo così tanto questo personaggio che chissà, in futuro, vorrò tornare a farmi i fatti delle mie ragazze, ma vedremo», ha dichiarato l’attrice.

I libri da cui è tratta la serie

Tornano all’ipotesi di una seconda stagione con Teresa Battaglia, c’è un secondo elemento incoraggiante: i libri da cui è tratta la fiction proseguono oltre il finale della prima stagione di Fiori sopra l’inferno. La serie di romanzi scritti da Ilaria Tuti continua infatti con Ninfa Dormiente, Luce della notte e Figlia della cenere. In tutti questi libri Teresa Battaglia si trova ad affrontare un caso diverso, ma anche a fare i conti con i propri fantasmi. Ninfa Dormiente in particolare, che è stato pubblicato da Longanesi nel 2019, racconta un cold case: l’omicidio è dunque avvenuto da tempo, ma non è mai stato risolto e Battaglia si trova sulle tracce dell’assassino.

Fiori sopra l’inferno in streaming

L’ultima puntata della prima stagione di Fiori sopra l’inferno è andata in onda lunedì 27 febbraio su Rai1, ma l’intera serie può essere recuperata in qualsiasi momento in streaming su Rai Play.